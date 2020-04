Andalucía Acoge refuerza sus servicios de orientación telefónica y acompañamiento educativo a migrantes por el Covid-19

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andalucía Acoge ha destacado que en el contexto de las crisis del Covid-19 la organización está reforzando sus servicios de orientación e información telefónica "para explicar bien" a la población migrante todo lo relacionado con la concesión de documentación, al tiempo que ha apuntado que "una parte importante" de su equipo se está dedicando "a prevenir que los chavales no se queden descolgados" en el ámbito educativo.

El secretario general de la federación Andalucía Acoge, José Miguel Morales, ha aludido al "contexto de improvisación permanente" que se vive en esta situación, donde "hemos asumido que había servicios fundamentales y que no podíamos dejar de prestar a la espera de que así se reconociese", como la "atención a jóvenes extutelados, víctimas de violencia de género, refugiados y personas en situación de calle".

"Tenemos más de 30 recursos de alojamiento por toda Andalucía y esta gente necesitaba seguir siendo atendida y que se le explicasen y aplicasen todos lo protocolos de prevención de contagios", ha señalado Morales en declaraciones a Europa Press, en las que ha añadido que "una parte importante del trabajo tiene que ver con elementos de subsistencia en personas en situación de pobreza extrema y que necesitan que sigamos prestándole el apoyo que le prestamos tradicionalmente", a veces "con trabajo de calle y otras con trabajo a distancia".

Morales se ha referido también "al esfuerzo normalizado por parte de maestros y centros educativos para mantener la docencia", que "tiene una dimensión que hay que cuidar", pero, ha precisado, "hay muchas familias que no tienen medios informativos para hacer el seguimiento a estas actividades o lo tienen muy justo, o los padres no tienen la capacidad de acompañar a los hijos en algunas cuestiones que requieren un conocimiento técnico".

En este sentido, Morales ha explicado que "una parte importante" del equipo de Andalucía Acoge "se está dedicando a prevenir que los chavales no se queden descolgados dentro de su trabajo educativo". "Estamos hablando de chavales que están en Secundaria a los que se les da un acompañamiento y apoyo en formato telefónico" porque "los profesores mandan tareas 'on line' pero no están dando clases y alguien tiene que explicarle esos contenidos".

Además, "estamos dando mucha información" porque en el caso de la población migrante "hay una preocupación específica que tiene que ver con el tema de la renovación de los permisos de trabajo". "Se ha creado una situación totalmente anómala en la que todas las personas que esperaban a que se les contestase si accedían o no a un permiso o si podían renovar su documentación se han quedado en un limbo al suspenderse los plazos administrativos", ha manifestado el secretario general de Andalucía Acoge, que agrega que "eso hay que explicarlo".

Además, "hay que explicar todo lo que se está generando en torno a la propuesta del Gobierno de facilitar permisos de trabajo para personas migrantes que tengan posibilidad de ayudar en el ámbito biosanitario", por lo que los servicios jurídicos "están prestando mucha atención telefónica".

Por último, desde Andalucía Acoge han precisado que "es fundamental" que las personas de los asentamientos chabolistas de Huelva y Almería "tengan lo básico", para "acceder a una higiene básica y que pueden evitar el contagio".