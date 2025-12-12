Andalucía activa la emergencia del Plan de Inundaciones por la Borrasca Emilia ante los avisos en Huelva, Cádiz y Málaga

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha elevado a las 18,57 horas de este viernes el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) a la fase de emergencia, en Situación Operativa 1, ante la previsión meteorológica por lluvias asociadas a la Borrasca Emilia en el litoral de Huelva, Cádiz y zona más occidental de la costa malagueña.

La fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes, según ha explicado la Consejería del ramo en una nota.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

En este sentido, la Junta ha destcado que el Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado miércoles día 10 de diciembre cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

PRECAUCIÓN EN LAS ZONAS COSTERAS

Desde el 112 se ha pedido de manera "muy especial" a la población de las zonas costeras de Huelva, Cádiz y zona occidental de Málaga evitar desplazamientos y permanecer en casa durante la noche de este viernes para evitar riesgos asociados al temporal.

Asimismo, el 112 ha solicitado a la población extremar la precaución ante el aviso naranja y que afecta a todo el litoral de la provincia de Cádiz y zona del Estrecho, debido a que en esta zona se espera una previsión de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas. El nivel está vigente para toda la noche y primeras horas del sábado día 13.

La Aemet también mantiene para este viernes aviso amarillo por lluvias para toda la provincia de Huelva, la campiña gaditana y las comarcas de Sol y Guadalhorce en Málaga. Además, se anuncian fenómenos costeros en la costa de Málaga, Granada y Almería. Para el domingo se esperan también lluvias en puntos de las provincias de Granada --Guadix y Baza -- y Almería --Nacimiento y Campo de Tabernas, Valle de Almanzora y Los Vélez--.

De manera preventiva, se han activado 15 Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL), nueve de ellos en Cádiz (Castellar de la Frontera, Algeciras, Barbate, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Trebujena, Los Barrios y San Roque) y seis de ellos en la provincia de Huelva (Isla Cristina, Moguer, Almonte, Cartaya, Lepe y Punta Umbría).

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

De carácter general, ante los avisos de lluvia, el 112 ha recomendado extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.

Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además se ven sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

En cuanto al viento, los días de fuertes rachas el 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas, etcétera) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, no se deben proteger del viento junto a muros o tapias, y nos alejaremos de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado.

Si el fuerte viento sorprende durante un viaje en coche, no se deben quedar dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. Toda la información de consejos y pautas de autoprotección se pueden consultar en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es/).