Andalucía activa el miércoles aviso naranja por hasta 41ºC y amarillo por lluvia durante el eclipse en Almería y Granada

Un hombre mira a través de un telescopio un eclipse. - CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor continuará azotando Andalucía una jornada más y este miércoles, 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar, que podrá observarse de forma parcial en la comunidad, se activará el aviso naranja por altas temperaturas en Córdoba, Jaén y Sevilla por hasta 41 grados, mientras que Cádiz, Granada y Huelva estarán en alerta amarilla. Además, la lluvia y las tormentas podrían dificultar la visión del eclipse en zonas de Almería y Granada, donde también se ha decretado aviso amarillo por estos fenómenos.

Según recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por calor estarán activos entre las 13,00 y las 21,00 horas. En concreto, el aviso naranja afectará a la campiña cordobesa, donde se esperan temperaturas de hasta 41 grados, así como a las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, y a la campiña sevillana, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados.

Por su parte, el aviso amarillo por altas temperaturas afectará a distintas zonas de Andalucía, con máximas de hasta 39 y 38 grados. Entre ellas se encuentran la campiña gaditana; las comarcas cordobesas de la Subbética y Sierra y Pedroches; la Cuenca del Genil, en Granada; Aracena, en Huelva; las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes; y la Sierra Norte de Sevilla.

La lluvia y las tormentas activarán el aviso amarillo entre las 14,00 y las 20,00 horas en las comarcas almerienses del Valle del Almanzora y Los Vélez, y en las granadinas de Guadix y Baza. En estas zonas se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además, las tormentas podrían estar acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo.

A nivel andaluz, para este miércoles se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo, sin descartar bancos de niebla. Asimismo, se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde por la tarde podrían registrarse chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañados de granizo y rachas de viento muy fuertes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán en ascenso, mientras que las máximas bajarán en la provincia de Málaga y subirán en el resto de Andalucía. Los vientos soplarán flojos o moderados, de levante en el litoral mediterráneo y variables en el resto, donde tenderán a componente sur o suroeste durante la tarde. En el Estrecho, el levante será moderado y aumentará a fuerte por la tarde.