Por Andalucía afea a Moreno su "cobardía" al ausentarse cuando "debía dar la cara" en el debate sobre sanidad

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado este miércoles la "cobardía política" con la que, a su juicio, se está conduciendo "en las últimas semanas" el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), en el marco de la crisis derivada de los fallos detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza, y le ha reprochado que se haya ausentado de su escaño al inicio del debate general sobre sanidad que se sustancia en el Pleno del Parlamento cuando "debía dar la cara", según ha aseverado.

Así lo ha trasladado la portavoz de Por Andalucía al inicio de su primera intervención en este debate que su grupo y el Socialista venían solicitando desde el año 2023, por lo que ha valorado que "por fin" se esté celebrando en el Pleno.

Tras escuchar la intervención inicial del recién nombrado consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, la diputada de IU ha señalado que él es "el que menos explicaciones podía dar" este miércoles en el Pleno, cuando "lleva ocho días" solamente "al frente" del departamento de Sanidad, algo que "se ha notado ampliamente en su intervención", según ha abundado para subrayar que "no tiene ni las explicaciones, ni los datos, ni el fondo de armario para afrontar un debate sobre las fallas de la situación de la sanidad pública que llevaba pedido por la oposición dos años".

"Quien debía estar dando aquí hoy la cara es el señor Moreno Bonilla, el responsable último de estas políticas", según ha aseverado Inma Nieto, que en esa línea ha sostenido que "hasta aquí hemos llegado con decisiones políticas que se han ido tomando desde que comenzó el PP a gobernar en Andalucía, y que han ido consolidando, a través de una estrategia calculada, el fortalecimiento de la sanidad privada, gracias al debilitamiento" simultáneo "del sistema sanitario público" andaluz.

En esa línea, ha señalado que el PP-A se ha dedicado "con entusiasmo" a dotar de "recursos" a la sanidad privada con "planes de choque supuestamente para reducir las listas de espera", y con decisiones en relación al personal sanitario, como, por ejemplo, la de "quitar el complemento de exclusividad que cobraban los médicos que sólo trabajaban para la sanidad pública en Andalucía".

La consecuencia de todo ello, según ha agregado, es que "el personal sanitario que antes trabajaba en exclusiva para el Servicio Andaluz de Salud, que funcionaban mejor y tenían unos tiempos de respuesta" más adecuado, "ahora están las clínicas privadas, donde se opera con nuestro dinero a nuestros pacientes, mientras que nuestros equipamientos están parados y vacíos, porque hay incluso instrucciones precisas de solo atender en clínicas privadas a pacientes, aunque hayan tenido una emergencia, por ejemplo, en una carretera y el hospital más cercano sea público", ha advertido.

Tras ello, ha criticado que Antonio Sanz haya acudido a este debate "a hablarnos de un acuerdo fundacional" con una serie de "propuestas electorales que van a sacarnos de los problemas" en los que los 'populares' "han metido la sanidad pública, con un buenismo que no cuela", porque el consejero "lleva ocho días insultando y faltándole al respeto a las mujeres que le han puesto foco a la crisis del cribado del cáncer de mama", según ha denunciado Inma Nieto.