Por Andalucía afea la negativa de la Junta a reunirse con Hacienda y defiende un acuerdo de financiación multilateral

El parlamentario electo de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario electo de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha afeado la negativa del ejecutivo andaluz en funciones de no acudir a la reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.

"La negativa del Gobierno andaluz de asistir a la reunión bilateral con el Gobierno de España para abordar el problema de la financiación autonómica es una negativa a defender los intereses de Andalucía", ha afirmado en un audio remitido por el grupo parlamentario este miércoles.

En esta línea, Rufo ha defendido que el nuevo modelo de financiación tiene que ser multilateral contando para su elaboración con la participación de todas las comunidades autónomas.

"Los contactos y las reuniones bilaterales no son incompatibles con un modelo que tiene que ser acordado de una manera multilateral entre el Gobierno y todas las comunidades autónomas", ha subrayado.

Asimismo, el parlamentario electo ha señalado que el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, con esta decisión "está eligiendo" defender los intereses de su partido, el PP, frente a los de Andalucía.

"Si va a elegir entre Feijóo y Andalucía, Moreno y el Partido Popular lo tienen claro, eligen a Feijóo", ha aseverado.

Rufo se une a las declaraciones del coordinador general de Izquierda Unida (IU) y diputado en el Congreso, Toni Valero, en las que insistía en la idea de que Moreno estaba supeditando los intereses de Andalucía a los del PP.

"De nuevo los intereses de Andalucía están atrapados en la estrategia de confrontación permanente del Partido Popular contra el Gobierno de coalición", señalaba Valero. "Se piensa que con eso debilita al Gobierno de coalición, pero a quien hace daño es Andalucía", añadía.

La consejera andaluza en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha señalado que el actual Ejecutivo andaluz en funciones no acudirá a ninguna reunión bilateral tanto por una "cuestión de fondo, ya que el sistema que propone el Gobierno perpetúa el agravio de financiación a Andalucía", como "de forma", puesto que el futuro del dinero de los andaluces "se defiende en la mesa donde están todas las comunidades, no en reuniones bilaterales".

"No vamos a participar en este juego de distracción y menos aún estando el Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones", según ha añadido.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha criticado este martes el rechazo que han mostrado algunas comunidades autónomas sospechando que se trata de una orden de la dirección nacional de los 'populares'.

En este contexto, el ministro ha reprochado al PP que directamente no quiera hablar del modelo de financiación autonómica, apostillando que se le ocurren "tres cosas" para que los 'populares' rechacen de plano negociar el nuevo sistema de financiación.

"La primera es que no tienen modelo, la segunda es que no priorizan los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido y en tercer lugar es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor, es que iguales son las tres juntas", ha añadido el ministro España.