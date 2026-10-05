Andalucía afronta las generales del 29N seis meses después de las autonómicas que dieron paso al primer gobierno PP-Vox

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a su llegada al colegio electoral donde ha ejercido su derecho al voto en las elecciones al Parlamento europeo del 9 de junio de 2024, en Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía afrontará las elecciones generales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el próximo 29 de noviembre apenas seis meses después de los comicios autonómicos que se celebraron en esta comunidad el pasado 17 de mayo, y que dieron paso a la conformación del primer gobierno de coalición entre el PP-A y Vox.

En aquellas elecciones al Parlamento andaluz del 17 de mayo, el PP-A ganó con un 41,5% de votos que le valieron 53 escaños en la Cámara autonómica, dos menos de los 55 que conceden una mayoría absoluta como la que sí habían conseguido los 'populares' en la anterior cita con las urnas del 19 de junio de 2022, cuando dicha formación obtuvo 58 diputados.

Por su parte, el PSOE-A liderado por María Jesús Montero repitió como segunda fuerza más votada con el 22,7 por ciento de los votos válidos contabilizados, si bien perdió dos escaños respecto a las elecciones de 2022, hasta quedarse con 28, una cifra que equivalía a su peor resultado en unas elecciones andaluzas.

Vox, con casi el 14% de los votos, volvió a ser la tercera formación más votada y ganó un escaño respecto a las anteriores elecciones, logrando así 15, y fue la formación con la que el PP-A suscribió a principios del mes de julio un acuerdo de gobierno de coalición que permitió al líder 'popular', Juanma Moreno, ser investido por tercera vez como presidente de la Junta.

De esta manera, el PP y Vox sellaron en julio en Andalucía su cuarto pacto de gobierno autonómico de coalición tras los firmados en lo que va de año 2026 en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde se celebraron elecciones regionales entre diciembre de 2025 y marzo del actual ejercicio.

En el ámbito de la izquierda, Adelante Andalucía se situó por delante de la coalición Por Andalucía como cuarta fuerza más votada, al concentrar el 9,6% de los votos, lo que le proporcionó ocho diputados, una representación que cuadriplicaba la obtenida en 2022.

Por su parte, la coalición Por Andalucía liderada como candidato a la Junta por Antonio Maíllo y conformada por IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierda, repitió el número de escaños de la cita de cuatro años antes, es decir, cinco, tras lograr el 6,3 por ciento de los votos.

Las elecciones generales del 29 de noviembre se producirán además seis meses antes de las municipales ya previstas para el 23 de mayo de 2027, y que serán también autonómicas en doce regiones, pero no en Andalucía ni en otras comunidades como País Vasco, Cataluña o Galicia.

EL PP GANÓ LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023 EN ANDALUCÍA

En las últimas elecciones generales celebradas hasta la fecha, el 23 de julio de 2023, el PP ganó en Andalucía con 1.596.044 votos, el 36,41 por ciento de los sufragios válidos, que se tradujeron en 25 escaños en el Congreso de los Diputados, mientras que el PSOE fue la segunda fuerza más votada con 1.467.501 papeletas, casi el 33,5% del total, que le aportaron 21 diputados.

Por su parte, Vox fue tercera fuerza con 671.507 votos (15,32%) y logró nueve escaños en el Congreso por las provincias andaluzas, mientras que los partidos agrupados en torno a la coalición Sumar canalizaron casi el 12% de los votos en Andalucía --un total de 525.371--, y lograron seis escaños en la Cámara baja procedentes de circunscripciones andaluzas, de las que emanan 61 diputados de los 350 que conforman el Pleno del Congreso.