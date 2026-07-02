Andalucía afronta el quinto Gobierno andaluz de coalición de su historia tras el acuerdo entre PP-A y Vox

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno (d), junto al portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira (i), suscriben el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía’. - María José López - Europa Press

SEVILLA, (EUROPA PRESS)

La XIII legislatura andaluza que arrancó el pasado 11 de junio será la del Gobierno de coalición entre PP-A y Vox presidido por Juanma Moreno, fruto del acuerdo que han cerrado ambas formaciones. En la historia de la autonomía andaluza, se han producido cinco gobiernos de coalición entre dos formaciones políticas.

El primer gobierno de coalición, presidido por el socialista Manuel Chaves, se produjo entre el PSOE-A y Partido Andalucista tras las elecciones de marzo de 1996, que dieron lugar a la quinta legislatura. Por primera vez, un partido diferente al PSOE-A ostentaba consejerías en el Gobierno andaluz.

Este gobierno de coalición entre socialistas y andalucistas se volvió a repetir tras los comicios del 12 de marzo de 2000.

El tercer gobierno de coalición entre dos formaciones fue el que se conformó tras las elecciones autonómicas de marzo de 2012 entre el PSOE-A e Izquierda Unida. Los socialistas, con José Antonio Griñán como candidato a la Presidencia, no ganaron las elecciones, sino que las ganó el PP-A con Javier Arenas pero sin mayoría absoluta, que sí sumaban, en cambio PSOE-A e Izquierda Unida.

El cuarto pacto de gobierno en una legislatuira andaluza llegó tras las elecciones de diciembre de 2018 entre PP-A y Ciudadanos (Cs) aunque los comicios las ganó el PSOE-A, con Susana Díaz, pero el PP-A, con Juanma Moreno, sumó la mayoría absoluta con Ciudadanos y Vox.

Moreno suscribió un pacto de gobierno con Ciudadanos, que llegó a tener hasta cinco consejerías y la vicepresidencia en el primer gobierno andaluz del PP-A de la historia de la autonomía. Ahora será Manuel Gavira (Vox) quien ocupe una vicepresidencia en la Junta con competencias similares a las que ostentó en su día Juan Marín (Cs).