Andalucía alcanza las 13.344 incidencias por las borrascas y registra 157 carreteras afectadas

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 13.344, la mayoría de ellas en la provincia de Cádiz. Además, la comunidad cuenta con un total de 157 carreteras afectadas, de las cuales, 84 permanecen cortadas al tráfico.

Así lo ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en un comunicado, donde ha detallado que durante la jornada de este sábado ha gestionado 657 avisos en toda Andalucía debido a las rachas de viento asociadas al paso de la borrasca 'Oriana'. La mayoría de las incidencias se ha producido a primera hora de la mañana en Córdoba capital y, posteriormente, más avanzado el día en la provincia de Almería. La distribución provincial de los avisos ha dejado este sábado un total de 212 emergencias en Córdoba, 162 en Almería, 97 en Málaga, 87 en Granada, y 43 en Sevilla, 25 en Cádiz, 22 en Jaén y 18 en Huelva.

En cuanto al acumulado, desde el pasado 27 de enero, Andalucía ha alcanzado las 13.344, de las que 2.700 se han atendido en la provincia de Cádiz, 2.227 en Jaén, 2.160 en Sevilla, 1.908 en Granada, 1.394 en Málaga, 1.418 en Córdoba, 985 en Almería y 552 en Huelva. Los avisos se han producido por numerosas caídas de ramas, árboles, objetos del mobiliario urbano, elementos de las cubiertas y hasta placas solares en algunos puntos.

En Córdoba, los Bomberos han tenido que intervenir en la retirada de arbolado sobre coches aparcados en la vía pública, además de sobre un vehículo que circulaba por la carretera de Palma del Río a las 12,30 horas sin que haya constancia de heridos en el siniestro, o sobre la fachada de algunas viviendas, además de antenas de televisión, postes de telefonía o señales de tráfico.

En Almería, paralelamente, el azote del viento se ha producido con mayor virulencia por la tarde y ha provocado emergencias por caída de muros, cornisas, ramas y elementos de la vía pública. En la capital se ha recibido una veintena de notificaciones en las salas de EMA 112, junto con otra treintena en Roquetas de Mar, una decena en Vícar y cinco en La Mojonera.

En el municipio de Vícar una persona ha sufrido heridas de diversa consideración al caerle encima placas solares y tejas sueltas cuando estaba en una terraza en la Avenida del Prado, mientras que otro hombre también ha sido alcanzado por restos de placas solares en El Ejido sin que haya requerido evacuación hospitalaria.

En Roquetas de Mar, los servicios de emergencia municipales han intervenido en el desprendimiento de trozos de fachada en el teatro auditorio del municipio.

Por otro lado, en Granada, un coche con dos ocupantes se ha salido de la vía en la GR- 3209 y ha caído a un río a las 16:40 horas. Los servicios sanitarios han evacuado a los dos afectados a un centro sanitario sin que haya sido necesario realizar labores de rescate.

En Málaga, efectivos de la Guardia Civil han realizado un rescate de una persona hallada en una zona de difícil acceso en la Estación de Gaucín, al puente de los Alemanes, con barro hasta la cintura tras recibir un aviso del 112 a las 15,07 horas.

Respecto a Jaén, a las 11,14 horas, una chimenea de una antigua fábrica de aceite de unos 25 metros con riesgo de caída en calle Tejares Altos de Cazorla ha motivado el desalojo preventivo de cinco viviendas.

En cuanto a las vías de comunicación afectadas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado que hay un total de 157 carreteras afectadas en Andalucía por los efectos del temporal, de las que 84 permanecen cerradas al tráfico rodado.

Los cortes afectan especialmente a la provincia de Cádiz que cuenta con 29 vías cerradas, Córdoba con 22, Málaga con once, Jaén con diez, les siguen Sevilla con seis, Granada con cuatro, así como Huelva y Almería cada una con una vía sin tráfico abierto.