Andalucía alcanza las 13.468 incidencias por las borrascas y registra 131 carreteras afectadas

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha elevado el total acumulado de emergencias gestionadas durante la serie de borrascas a 13.368, lo que supone un incremento de 124 respecto a la madrugada de este sábado. Además, la comunidad cuenta con un total de 131 carreteras afectadas, 26 menos respecto a la noche de ayer, de las cuales 72 permanecen cortadas al tráfico. No obstante, la Sala Coordinadora 112 Andalucía tan solo ha atendido a un par de emergencias ocasionadas por la meteorología adversa durante la madrugada del sábado 14.

Así lo ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en un comunicado, donde ha detallado que durante la jornada de este sábado ha gestionado 789 avisos en toda Andalucía debido a las rachas de viento asociadas al paso de la borrasca 'Oriana', la mayoría de ellas concentradas en las provincias de Córdoba y Almería.

En cuanto al acumulado, desde el pasado 27 de enero, Andalucía ha alcanzado las mencionadas 13.468, de las que 2.701 se han atendido en la provincia de Cádiz; 2.232 en Jaén; 2.161 en Sevilla; 1.925 en Granada; 1.429 en Córdoba; 1.398 en Málaga; 1.070 en Almería y 552 en Huelva.

Durante la madrugada, tan solo se han coordinado dos avisos por efecto del viento en la provincia de Málaga, debido a la caída de una rama "de gran tamaño" en la acera del Paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso frente a los Baños del Carmen y al derribo de un árbol en Nerja en la calle Filipinas.

Al hilo, los servicios de emergencia han rescatado finalmente a un hombre de 53 años de edad, hallado al mediodía del sábado en una zona "de difícil acceso" en la Estación de Gaucín, al puente de los Alemanes, con barro hasta la cintura. Los sanitarios han evacuado de madrugada al afectado al hospital de la Serranía de Ronda.

En Málaga, la caída de una rama de árbol también causó heridas de diversa consideración el sábado a las 14,30 horas a un bebé de ocho meses que tuvo que ser evacuado a un centro hospitalario. A última hora del sábado, una vivienda deshabitada se ha derrumbado en la localidad jiennense de Martos en la calle Pastrana sin causar heridos

Por otro lado, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) continúa de fase de emergencia en situación operativa 1 desde ayer, a las 13,55 horas, tras haber permanecido once días en situación operativa 2. En concreto, un total de 2.841 personas siguen desalojadas a esta hora, 2.535 de Cádiz; 118 en Granada; 89 en Jaén; 50 en Málaga; 31 en Córdoba; diez en Sevilla y ocho en Huelva.

La dirección del Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía (PERI) prosigue con el trabajo en cuatro escenarios en toda la región debido a los efectos del enjambre de borrascas con el despliegue de dos Puestos de Mando Avanzados (PMA) en Ronda y Cádiz para coordinar la intervención en 35 incidencias distintas de todos los operativos.

En cuanto a las vías de comunicación afectadas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha señalado que hay un total de 131 carreteras afectadas en Andalucía por los efectos del temporal, de las que 72 permanecen cerradas al tráfico rodado.

Los cortes afectan especialmente a la provincia de Cádiz que cuenta con 43 vías cerradas; Granda con 27; Málaga con quince; Córdoba con trece; Sevilla con once; Jaén con nueve; Huelva con siete; y Almería con seis.

En contexto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha señalado avisos amarillos este domingo por viento en Almería, Granada y Málaga. El oleaje también obligará a activar el nivel amarillo en el litoral de Granada y Málaga, con olas de hasta tres metros.