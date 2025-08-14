Andalucía alcanzó este miércoles, en plena ola de calor, la punta de demanda de electricidad de este verano con 7.300 MW

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registró este pasado miércoles 13 de agosto --en plena ola de calor-- la punta de demanda de energía eléctrica de este verano, con 7.300 MW. Precisamente, este miércoles, los municipios andaluces fueron los que padecieron las temperaturas más altas en España, rozando cinco de ellos los 44 grados y superando cuatro los 42 grados.

Según los datos facilitados por Endesa a Europa Press, a las 19,57 horas del miércoles fue cuando se alcanzó la punta de demanda del verano en la comunidad. En el caso de la provincia de Sevilla, el pico se registró a las 18,27, con 1.970 MW. Le siguió Málaga con 1.309 MW a las 21,36 horas; Cádiz con 876 MW a las 21,53; Huelva con 671 MW a las 21,44; Granada con 643 MW a las 18,59; Almería con 642 MW a las 16,49; Córdoba con 608 MW a las 20,49 y Jaén con 418 MW a las 22,38 horas.

La punta de la demanda de este verano sigue estando lejos de la última máxima histórica en Andalucía hasta el momento, registrada el 13 de enero de 2009, con 8.377 MW. Las altas temperaturas que se registran en verano --con olas de calor cada vez más frecuentes y persistentes-- y la amenaza de incendios suponen un reto para los técnicos de Endesa que trabajan desde el centro de control de la sede regional en Sevilla para evitar que la red se caiga y deje sin suministro por averías imprevistas a los cientos de miles de usuarios y turistas que, sobre todo, se concentran en las zonas de playa.

La Inteligencia Artificial, los drones y las cámaras térmicas son los aliados de Endesa para lograr que la red de alta y media tensión esté a punto para los meses de verano. Gracias a estas herramientas, la empresa, a través de su filial de redes e-distribución, ha revisado en los últimos tres años el 100% de sus líneas de distribución de alta tensión en Andalucía. Más de 9.000 kilómetros de cableado que desde el aire se ha revisado con helicópteros.

Estas revisiones en helicóptero forman parte de la campaña de verano 2025 de Endesa, que este año se ha adelantado a finales de mayo y principios del mes de junio. Fruto de esa inspección de la red de alta tensión, se han detectado ocho puntos "críticos" en la comunidad, la mitad de ellos en la provincia de Málaga. En el caso de la media tensión, el 76% de la misma --con un total de 36.000 kilómetros-- está ya revisada, explica Antonio Vázquez, coordinador del centro de control de media tensión de Endesa.