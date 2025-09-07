Por Andalucía alerta ante el inicio del curso del "ataque integral" del Gobierno de Moreno a la educación pública

La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha denunciado este domingo que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno (PP-A) "está llevando a cabo un ataque integral contra la educación pública andaluza, con recortes presupuestarios, supresión de plazas, reducción y precarización de plantillas".

Todo ello "con la clara intención de seguir favoreciendo a la enseñanza privada y concertada", según han añadido desde Por Andalucía en un comunicado al hilo del inicio del curso escolar 2025/2026, que, según el grupo que integra a Podemos e Izquierda Unida (IU), entre otras formaciones, y que tiene como portavoz a la diputada Inma Nieto, "viene marcado por una drástica reducción de plantillas docentes y recortes generalizados en todos los niveles educativos".

Así, Por Andalucía critica que "se han suprimido cientos de plazas en Primaria y en programas bilingües, se han mermado becas, y se han eliminado figuras clave como los auxiliares de conversación en los centros públicos".

Además, "se han reducido enseñanzas y modalidades en las Escuelas Oficiales de Idiomas, obligando a muchas familias a recurrir a alternativas privadas", añaden desde Por Andalucía, desde donde también han criticado "la carencia de plazas en educación infantil de 0-2 años y la insuficiente oferta en Formación Profesional pública, mientras persisten graves deficiencias en servicios básicos como el comedor y el transporte escolar, que el Gobierno autonómico sigue ignorando".

Todo ello "agrava aún más esta situación de precariedad estructural a la que Moreno Bonilla está sometiendo al sistema educativo público", agrega el grupo parlamentario, que también ha criticado las "esperpénticas incidencias" en los procesos de oposiciones docentes, que "generan inestabilidad laboral y desmotivación entre el profesorado", o "la aberrante apuesta por las universidades privadas".

Desde Por Andalucía apostillan, no obstante, que "a pesar de estos ataques, la educación pública andaluza sigue ofreciendo niveles de calidad superiores a la concertada, gracias al esfuerzo y compromiso de sus profesionales".

Por Andalucía considera que "estos recortes no son casuales, sino que responden a una estrategia deliberada para debilitar la red pública y derivar fondos y alumnado hacia la enseñanza privada y concertada".

Ante esta situación, Por Andalucía exige al Gobierno andaluz que "rectifique de inmediato, recuperando las unidades educativas suprimidas, garantizando plazas públicas suficientes y apostando por la mejora de las infraestructuras y el refuerzo del personal docente".

Frente al "desmantelamiento sistemático" del PP, el grupo Por Andalucía ha querido "reafirmar su compromiso con una escuela pública de calidad, gratuita y para todos y todas", desde la premisa de que "la educación es un derecho fundamental que debe estar al alcance de cada niño y cada niña, sin excepciones ni recortes, no un privilegio o una mercancía para que unos pocos amigos de Moreno Bonilla hagan negocio".