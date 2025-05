Andalucía anima al Gobierno a tratar en una Conferencia de Presidentes la financiación y el "caos ferroviario"

CÓRDOBA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha animado este viernes al Gobierno de España a que, en vez de "convocar una Conferencia de Presidentes como cortina de humo para tapar las vergüenzas" del Ejecutivo de Pedro Sánchez o "para ocultar las vergüenzas de la corrupción" del mismo, convoque este mismo foro, pero "de verdad", para tratar "los problemas que afectan a los españoles y especialmente a los andaluces, como pueden ser la crisis energética, el caos ferroviario y, sin duda alguna, la financiación autonómica".

Así lo ha manifestado el consejero a preguntas de los periodistas en una atención a medios tras una visita al IES 'Galileo Galilei' de Córdoba, y después de que el Gobierno haya convocado para el próximo 6 de junio en Barcelona una Conferencia de Presidentes en la que quiere tratar con los dirigentes autonómicos cuestiones como la Formación Profesional y universitaria y el acceso a la vivienda.

Antonio Sanz ha insistido en sostener, como venía a manifestar este pasado jueves el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que lo que pretende "realmente" el Gobierno con la convocatoria de esta Conferencia de Presidentes es lanzar una "cortina de humo para ocultar o intentar disimular los casos de corrupción y el serial de Whatsapp" que se han difundido entre Pedro Sánchez y otros cargos del Gobierno, como la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con quien fuera ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

El consejero de la Presidencia ha considerado además "increíble que, aparte de no querer hablar de financiación autonómica para resolver los problemas del déficit" de la misma "que tiene Andalucía, no se hable" en dicho foro de presidentes "del apagón eléctrico" del pasado 28 de abril que afectó al conjunto de la Península Ibérica, o que "no se vaya a hablar del caos ferroviario", cuando "esas son las cosas que de verdad estamos sufriendo los ciudadanos", según ha remarcado.

SOBRE PROBLEMAS EN LOS TRENES

Al respecto de esos "problemas ferroviarios", el consejero ha apelado al Gobierno de Sánchez y Montero, que es también secretaria general del PSOE andaluz y de la que Antonio Sanz ha criticado que "se preocupa sólo del protocolo del palco" del estadio de La Cartuja de Sevilla --en alusión a la posición que ocupó en el mismo junto a Felipe VI en las dos últimas ediciones de la final de la Copa del Rey de fútbol--, pero que "no se preocupa de que la gente se quede colgada o tirada horas y horas en los trenes o en las estaciones, o en mitad del recorrido de un tren".

El consejero ha lamentado la "pasividad" de Montero y ha instado a la vicepresidenta primera del Gobierno a que "salga del escondite en el que se encuentra", y en ese punto ha llamado la atención acerca de que este año "ha ido a la Feria" de Sevilla pero "ni lo ha dicho" porque, en su opinión, "le tiene miedo la calle".

Antonio Sanz ha enfatizado que María Jesús Montero "es la vicepresidenta del Gobierno y es andaluza", y "ya está bien de castigar a Andalucía, de privilegiar otros territorios como hace con Cataluña, y de dejar tirados a los andaluces que se quedan colgados y abandonados a su suerte en las estaciones de trenes".

El consejero también ha aludido al referido "apagón eléctrico", y se ha preguntado "qué hace" María Jesús Montero, que, como andaluza, "no exige que el Gobierno de España invierta en Andalucía", que sufre de un "déficit de transporte eléctrico de un 40% en relación con otras comunidades autónomas", según ha subrayado antes de remarcar además que "las provincias andaluzas fueron las últimas en incorporarse al suministro eléctrico" tras dicho corte del 28 de abril.

El consejero andaluz de la Presidencia ha concluido que al actual Gobierno "se le ha ido de las manos la gestión", de forma que "ni gestiona ni gobierna, está inmerso en casos de corrupción y, por tanto, no se dedica a gobernar", lo que se traduce en que "son incapaces e incompetentes para resolver el caos ferroviario", según ha finalizado Antonio Sanz.