Andalucía apela a su "autonomía financiera" y avisa a Montero que seguirá bajando impuestos sin "desatender" servicios

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en el segundo de los paneles bajo el lema ‘Crecimiento económico y desarrollo empresarial’ que se expone dentro de la V jorna - María José López - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha reivindicado este martes la "autonomía financiera" de la comunidad autónoma y su apuesta por bajar impuestos sin que los servicios públicos queden "desatendidos", algo que va a mantener, según ha avisado en un mensaje dirigido a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del Gobierno central, María Jesús Montero.

"No vamos a hacer el infierno fiscal que la señora (María Jesús) Montero se llevó de Andalucía" cuando era consejera y fue nombrada ministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2018, ha avisado en esa línea Carolina España durante su intervención en un panel sobre 'Crecimiento económico y desarrollo empresarial' enmarcado en la quinta edición del foro 'Andalucía hacia el futuro', organizado en Sevilla por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Amazon Web Services (AWS), la Universidad CEU Fernando III, Cox, Endesa, Fujitsu, Ikea y Moeve.

La consejera portavoz, que ha participado en este panel junto a representantes de Cox, Endesa e Ikea, ha aprovechado su intervención para aludir a la reforma del sistema de financiación autonómica que quiere impulsar el Gobierno según anunció este pasado lunes la ministra Montero tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con los consejeros de Hacienda.

Carolina España ha defendido la "revolución fiscal" del Gobierno de Juanma Moreno con la que la Junta ha "bajado todos los impuestos" en una comunidad que "era un infierno fiscal" con el PSOE-A y que "ya no lo es", según ha valorado la consejera, quien en esa línea ha subrayado que Andalucía es ahora "una tierra competitiva, atractiva", a la que quieren trasladarse empresas y personas, ha añadido.

La consejera ha contrapuesto esta situación con la política del Gobierno de Pedro Sánchez, con la que los españoles están "asfixiados a impuestos" porque el Ejecutivo "está obsesionado con subirlos", según ha criticado antes de censurar que Montero vino a decir este lunes que "había que ir contra de las bajadas de impuestos que hacían las comunidades autónomas".

Frente a ello, ha reivindicado la "autonomía financiera" de las comunidades autónomas, "prevista en la propia Constitución para poder regular" los impuestos de su competencia, y ha sostenido que "los ciudadanos están hartos de pagar impuestos, no pueden más".

También ha defendido que, "bajando los impuestos, se puede recaudar más", porque, al ser "una tierra atractiva para la inversión" se promueve la atracción de empresas y la creación de empleo, según ha agregado Carolina España, que ha subrayado que el Gobierno de Juanma Moreno ha "reducido todos los impuestos" de su competencia, y ha "conseguido" que Andalucía cuente con "un millón de contribuyentes más en el IRPF desde el año 2018".

La portavoz ha considerado "una auténtica locura" que el Gobierno quiera "ahora perjudicar a las comunidades autónomas que bajamos impuestos a través de la reforma del sistema de financiación", cuando "se están cargando las clases medias" con su política de "más impuestos a todos los ciudadanos".

Carolina España ha reafirmado así la apuesta del Gobierno del PP-A por "bajar impuestos hasta unos límites", según ha apostillado, para señalar que el Ejecutivo de Moreno no quiere dejar "desatendidos los servicios públicos", y defender en ese sentido que "todo lo contrario", está dotando de "mayores recursos" a servicios básicos como el de la sanidad con más presupuesto.

"Por lo tanto, nosotros, desde luego, lo que no vamos a hacer es el infierno fiscal que la señora Montero se llevó de Andalucía al Gobierno de España", ha sentenciado la consejera de Hacienda, que ha retado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda a que, "si quiere poner el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, que lo diga". "Nosotros lo quitamos y lo vamos a dejar como está, no lo vamos a poner, porque tratamos de compensar a los andaluces" respecto al "infierno fiscal que ya están sufriendo por este Gobierno de izquierda" que "nos tiene a todos absolutamente asfixiados", ha remachado la consejera.

QUE EL GOBIERNO "ABANDONE EL TRILERISMO" AL REFORMAR LA FINANCIACIÓN

Por otro lado, respecto a la reforma pendiente del sistema de financiación, la consejera ha insistido en remarcar que el modelo que actualmente se sigue aplicando supone una "injusticia" para Andalucía, que "pierde cada año 1.500 millones de euros", y por ello reclama la puesta en marcha de "un fondo transitorio de nivelación que compense" esta circunstancia para que Andalucía esté "al nivel de la media con todas las comunidades autónomas".

La portavoz de la Junta ha dicho que espera que en la nueva reforma del sistema de financiación, "se abandone el trilerismo político y fiscal al que nos tienen acostumbrados" desde el Gobierno de Sánchez y "los privilegios a otros territorios, y que finalmente se haga justicia con Andalucía", que, según ha remachado Carolina España, no pide "solidaridad", sino "justicia, lo mismo que las demás", según ha aseverado.

Al hilo, ha reivindicado la aplicación del acuerdo del Parlamento andaluz del año 2018 para que Andalucía cuente con "4.000 millones de euros adicionales" en su financiación.