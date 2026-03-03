Andalucía asegura que Vox está "modulando su posición" sobre el cambio climático y defiende que hay "datos objetivos"

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el desayuno informativo organizado por Europa Press con la colaboración de la Fundación Cajasol. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha sostenido este martes que Vox está "modulando su posición" en relación con el cambio climático y ha defendido que el Gobierno andaluz cuenta con "datos objetivos" sobre los escenarios posibles como consecuencia de este cambio climático.

En el marco del desayuno informativo organizado por Europa Press con la colaboración de la Fundación Cajasol, y al ser preguntada sobre qué pasaría con las políticas medioambientales en caso de que el PP necesitara a Vox para gobernar tras las próximas elecciones autonómicas, Catalina García ha insistido en que "Vox va modulando su posición" sobre esta materia.

"Cuando les ponemos delante --a Vox-- los datos objetivos que tenemos ellos dicen 'bueno, sí, creemos en el cambio climático, pero no en las consecuencias que ustedes dicen'. No lo decimos nosotros, lo dicen los científicos", ha subrayado la consejera, que, en cualquier caso, ha enfatizado que lo que la Junta actual tiene "claro" es que "presentamos ante los andaluces ahora mismo y cuando lleguen las elecciones una estabilidad, políticas sensatas y con un camino definido para convertir a Andalucía en lo que ya es: una tierra líder". "Ofrecemos a los andaluces liderazgo, estabilidad, trabajo y empleo", ha apostillado.

Catalina García ha recordado que en 2019 Juanma Moreno apostó por una Andalucía Verde en la que el patrimonio natural "estuviera protegido" sin impedir algo "muy importante": el "desarrollo económico y social" de forma que proyectos empresariales importantes "no se vieran paralizados por conceptos equivocados". Con los cambios normativos impulsados desde la Consejería de Sostenibilidad, la consejera mantiene que el objetivo ahora es que todas las nuevas leyes empiecen a funcionar "a pleno rendimiento en el menor tiempo posible".

"A pesar de que ahora mismo, a nivel internacional, existen una denostación de lo que puede ser el futuro del planeta, en Andalucía tenemos que seguir reivindicando los datos objetivos, científicos y técnicos que dicen qué va a pasar. Lo contrario es querer tapar el sol con un dedo", ha reflexionado la consejera, para la que la Administración tiene la "responsabilidad" de tomar medidas.