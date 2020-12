Andalucía aspira a vacunar contra el Covid a todos los usuarios y trabajadores de residencias en dos semanas

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha manifestado este lunes que tiene como objetivo, una vez que las vacunas contra el coronavirus lleguen a la comunidad, vacunar a todos los residentes y trabajadores de las residencias de mayores en dos semanas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha explicado que una vez que se inicie con la vacunación en toda España, algo que está previsto que ocurra este domingo 27, la Junta comenzará con los residentes y trabajadores de residencias de ancianos y que el objetivo es que en dos semanas estén todos vacunados.

En esta primera fase de vacunación que desarrollará la Junta también se incluyen los trabajadores sanitarios y los grandes dependientes.

El consejero ha agregado que para la dispensación de las vacunas a los mayores y trabajadores de residencias se contará con 73 equipos de vacunación, compuestos por enfermeros con gran experiencia en vacunación y que han sido formados específicamente para administrar la vacuna contra el Covid-19.

De acuerdo con las informaciones de los últimos días, las vacunas de Pfizer podrían llegar a España el sábado 26, de manera que el domingo 27 podrían empezar las primeras vacunaciones, según ha expuesto el consejero de la Presidencia, quien ha agregado, no obstante, que en estos momentos la Junta no puede confirmar si las primeras vacunas comenzarán a dispensarse el domingo, puesto que no depende de la administración andaluza, sino de cuándo el Gobierno envíe las vacunas a las comunidades.

"Va a depender de si el Gobierno manda las vacunas en tiempo y forma", según ha apuntado Elías Bendodo.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que Andalucía "está preparada" para afrontar el proceso de vacunación porque "hemos hecho los deberes" siempre con la "anticipación" para ir por delante del virus.

Tras referirse al convenio con la empresa farmacéutica Bidafarma para la distribución de la vacuna y a que ya está preparado el operativo de custodia de las vacunas, Bendodo ha indicado que desde los dos centros de almacenamiento con los que cuenta la comunidad, en Sevilla y en Granada, se distribuirán las vacunas diariamente, los días laborables, a todas las provincias.

Esas vacunas, según ha precisado, llegarán a 49 centros de atención primaria y 37 hospitales, y se contará con 178 equipos de vacunación, con 526 enfermeros y enfermeras con gran experiencia previa en el manejo de vacunas y formados específicamente para la vacuna contra el Covid-19.

El consejero ha insistido en que las primeras vacunas se pondrán a los grupos de población de riesgo, entre los que se encuentran los residentes y trabajadores de residencias de ancianos. Ha señalado que de las 1.107 residencias que hay en la comunidad, en estos momentos sólo hay casos de coronavirus en 40, de manera que el 96 por ciento está libre de Covid.

Asimismo, el consejero ha recalcado que la Junta exigirá que el reparto de vacunas que haya el Gobierno central entre las comunidades sea en función de la población de cada territorio, porque "no cabe otra opción ni ningún otro criterio que garantice un reparto justo". Ha señalado que el Gobierno central ha "discriminado" a Andalucía cada vez que ha podido, como ya ocurrió como el reparto del dinero de los fondos Covid.

"Con el dinero puede jugar, pero con la vida de la gente nunca", ha advertido Elías Bendodo, quien ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz no permitirá ni "un regate" en un asunto tan trascendental como la vacuna contra el coronavirus.

De otro lado, en cuanto al certificado de vacunación que facilitará la Junta, ha explicado que todas las personas que sean vacunadas van a quedar registradas en el sistema sanitario de salud y podrán además pedir en cualquier momento un certificado de vacunación, incluso en el mismo día de recibir la dosis, por su lo requieren para ir a algún evento, para su trabajo o por tenerlo "simple y llanamente".