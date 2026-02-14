Andalucía aumenta a 2.841 los desalojados a causa de las incidencias del temporal

Desalojados 350 vecinos de Ubrique (Cádiz) por desbordamiento del río y movimientos de tierra. A 08 de febrero de 2026 en Ubrique, Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas desalojadas en Andalucía por el temporal ha aumentado a 2.841, correspondientes a los vecinos que aún permanecen evacuados en las zonas más afectadas, especialmente en la provincia de Cádiz. Este sábado, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) se ha desescalado de fase de emergencia en situación operativa 2 a situación operativa 1, a las 13,55 horas, tras permanecer once días en esta situación.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en un comunicado, de las 2.841 personas desalojadas, un total de 2.535 están afectados en Cádiz, 118 en Granada, 89 en Jaén, 50 en Málaga, 31 en Córdoba, diez en Sevilla y ocho en Huelva.

Asimismo, EMA 112 ha explicado que la fase de emergencia, situación operativa 1, se refiere a emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil, como es el caso en este momento concreto de la emergencia.

Por otro lado, el Comité de Operaciones del Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía (PERI) ha informado que la dirección prosigue con el trabajo en cuatro escenarios en toda la región debido a los efectos del enjambre de borrascas con el despliegue de dos Puestos de Mando Avanzados (PMA) en Ronda y Cádiz para coordinar la intervención en 35 incidencias distintas de todos los operativos.

En toda la comunidad siguen activados un total de 369 Planes Territorial de Emergencias de Protección Civil de Ámbito Local (PTEL). En Algeciras(Cádiz), en el núcleo de Chorrosquina se trabaja en un deslizamiento que ha dejado incomunicado a vecinos, por lo que se han intensificado las labores de limpieza de la carretera y se espera volver hoy mismo a la normalidad.

En Jaén, la dirección de la emergencia también gestiona la solicitud de pastores aislados en Satiago Pontones, quienes han solicitado ayuda para el acceso al pienso del ganado. Está previsto que el alimento para la cabaña ganadera se suministre por medios aéreos; mientras se trabaja en la recuperación de los accesos. Con esta intervención se busca tanto la protección de los animales como el mantenimiento del modo de vida en la zona.

Efectivos de EMA Infoca ha intervenido en la retirada de árboles en Palma del Río (Córdoba), Benaoján (Málaga), El Bosque (Cádiz), Posadas (Córdoba), Málaga capital y Estepona, y en actuaciones para restaurar los efectos de las anegaciones en Córdoba y Torre-Alháquime (Cádiz) con una veintena de bomberos forestales.

Una vez desescalada la Fase de Emergencia a situación operativa 1, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se repliega a su Base Morón de la Frontera (Sevilla), una vez finalizada las intervenciones asignadas.