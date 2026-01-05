Andalucía cierra 2025 con más de 3,5 millones de afiliados tras sumar más de 31.238 en diciembre

Archivo - Archivo-Una oficina del SAE. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía sumó el pasado mes de diciembre un total de 31.238 afiliados, lo que representa una subida del 0,89 por ciento respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 70.364 cotizantes más durante todo el pasado 2025, que ha cerrado con un total de 3.540.811 afiliados en la comunidad, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este lunes.

Comparado con el año pasado, el incremento de la afiliación en la Andalucía es del 2,03%. Así, en términos absolutos, es la cuarta región donde más sube la afiliación en 2025, por detrás de la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana --con 108.159, 83.912 y 80.612 cotizantes más, respectivamente--.

El aumento de la afiliación a la Seguridad Social en términos interanuales ha venido acompañada en Andalucía de una reducción del paro de un 8,16% hasta los 583.057 desempleados tras un descenso del 2,06% el último mes del año respecto a noviembre, con 12.271 parados menos.

En lo referido a la afiliación mensual a la Seguridad Social en diciembre, Andalucía fue la comunidad que más cotizantes sumó respecto a noviembre, con 31.238 más, por delante de la Comunidad de Madrid, que fue la segunda que más afiliados ganó el mes pasado; en concreto, un total de 18.077. En el conjunto nacional, el aumento en ese mes se ha cifrado en 19.180 afiliados más.

El comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en diciembre en Andalucía se ha caracterizado por una subida en cinco de las ocho provincias. Los aumentos han sido liderados por Jaén --25.259 nuevos integrantes en términos absolutos y 10,32% en términos relativos--, seguida de Granada --5.951 y una subida relativa de 1,6%--, Córdoba --5.833 nuevos cotizantes y crecimiento relativo de 1,84%--, Sevilla --1.541 y 0,18%--, y Almería --754 y 0,22%--.

Por su parte, la afiliación bajó en Málaga --3.942 menos y -0,53%--; Huelva --2.820 menos y -1,27%-- y, por último, en Cádiz --1.339 menos y -0,32%--.

En términos interanuales, todas las provincias menos Jaén han visto escalar su cifra de afiliados a la Seguridad Social, reduciendose en 848 afiliados, un 0,31% menos. Liderando la lista de subidas está Málaga, con 24.713 afiliados (+3,46%). Detrás se sitúan Sevilla, con 17.663 (+2,13%); Cádiz, con 9.851 más (+2,38%); Granada, con 7.623 más (+2,06%); Córdoba, con 4.123 (+1,3%); Huelva, con 4.120 (+1,92%) y Almería, con 3.117 afiliados más (+0,92%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, la Seguridad Social ganó 506.451 afiliados en 2025, un 2,4% más respecto a 2024, hasta cerrar el año en 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este incremento de la ocupación media es el tercer mayor aumento anual desde 2019, sólo superado por el de 2021 (+776.478 afiliados tras el fin de las restricciones en pandemia) y por el de 2023, año en el que empleo repuntó en casi 540.000 personas.

El ejercicio 2025 es, además, el quinto año consecutivo en el que crece el empleo después de que 2020, primer año de pandemia, se llevara por delante 360.105 puestos de trabajo.

La cifra de 21.844.414 afiliados con la que finalizó diciembre ha supuesto el tercer mejor mes de la historia en número de ocupados, sólo superado por los meses de junio y julio de 2025. Los registros diarios de afiliación del mes de diciembre llegaron a sobrepasar los 21,9 millones el día 11, según ha indicado el Ministerio.

A los 21,84 millones de ocupados medios con los que el sistema cerró 2025 se llegó después de que la Seguridad Social sumara en diciembre 19.180 afiliados medios (+0,09%), su menor repunte en este mes desde 2022.

Según ha destacado el Departamento que dirige Elma Saiz, en los últimos cuatro años, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, se han sumado más de dos millones de afiliados a la Seguridad Social.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes aumentó en diciembre en 33.076 trabajadores (+0,15%) respecto al mes anterior, cerrando el año en un máximo histórico de 21.871.328 ocupados, lo que supone 507.922 afiliados más que en 2024.

El Ministerio también ha remarcado que, en comparación con los grandes países europeos, la creación de empleo en España desde finales de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, ha crecido un 10,7%, por encima de lo que lo ha hecho en Italia (+6%), Francia (+2,1%) y Alemania (+1,4%).