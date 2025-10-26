Andalucía cierra el fin de semana sin accidentes mortales de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - La autovía A-49 sentido Huelva-Portugal. A 27 de agosto de 2021, En Sevilla (Andalucía,España). Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía no han registrado a lo largo de este fin de semana de octubre ningún fallecido en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press, que analiza el lapso de tiempo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, día 24, y las 20,00 horas de este domingo, día 26.

De esta forma, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

El fin de semana pasado, en cambio, el balance de tráfico arrojaba un fallecido por accidentes en carreteras interurbanas de la comunidad autónoma en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del 17 de octubre y las 20,00 horas del domingo día 19.

El único siniestro mortal que se recogió en dicho balance fue el que se produjo el día, 17, en el kilómetro 4 de la carretera A-5054, a la altura del término municipal de Isla Cristina (Huelva), alrededor de las 18,10 horas de la tarde. El accidente se saldó con un fallecido y un herido leve.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el teléfono 112 recibió varias llamadas en las que se alertaba de una colisión entre un autobús y un turismo en la intersección entre la A-5054 y la HU-3400, en las inmediaciones de una rotonda. Los ciudadanos que dieron la voz de alarma indicaban en sus avisos que el conductor del turismo había quedado atrapado y herido.

La sala coordinadora informó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias y a Mantenimiento de Carreteras. Fuentes de los bomberos han confirmado a este Servicio de Emergencias que la persona atrapada en el interior del turismo ha resultado fallecida.