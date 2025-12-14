Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Imagen de archivo de carretera Huelva sentido Portugal. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este último fin de semana con un total de dos decesos por accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas de la región, según ha registrado el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), entre las 15,00 horas del pasado viernes, 12 de diciembre, y las 20,00 horas de este domingo día 14, consultado por Europa Press.

Durante este periodo marcado se han registrado un total de dos accidentes en las carreteras andaluzas, ambos en la jornada del domingo.

El primero de ellos ha ocurrido sobre las 7,50 horas de este domingo en La Algaba (Sevilla), donde un ciclista de 70 años ha resultado fallecido en un atropello.

El teléfono 112 ha recibido un aviso, sobre las 08,10 horas, en el que una persona indicaba que una furgoneta había atropellado a un ciclista en la carretera SE-9025. Desde la sala coordinadora se activó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

El segundo siniestro mortal ha tenido lugar en Espeluy (Jaén), en la que una persona ha fallecido en la mañana de este domingo al salirse su moto de la carretera A-6075.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un ciudadano ha alertado al teléfono 112 a las 08,50 horas porque una moto se había salido de la carretera, en el kilómetro 2 de la A-6075 (sentido Espeluy) y había una persona herida grave. Los servicios sanitarios no han podido salvar la vida de esta persona, fallecida en el lugar del accidente.