Muere un ciclista en un atropello en la SE-9025 a su paso por Alcalá del Río (Sevilla)

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

Un ciclista ha fallecido en la mañana de este domingo en un atropello ocurrido en la localidad sevillana de Alcalá del Río, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 ha recibido un aviso, sobre las 08,10 horas, en el que una persona indicaba que una furgoneta había atropellado a un ciclista en la carretera SE-9025. Desde la sala coordinadora se activó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Fuentes sanitarias han confirmado al Servicio de Emergencias 112 que el ciclista, un varón de 70 años, ha resultado fallecido.