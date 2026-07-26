Andalucía cierra el fin de semana con un fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana con un fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 24 de julio, y las 20,00 horas de este domingo, día 26 de julio, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que se ha tenido conocimiento de un accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

Asimismo, durante el fin de semana pasado, el balance de tráfico arrojaba que no se produjo ningún accidente mortal en las carreteras andaluzas por tercera semana consecutiva. Por ende, este es el primer accidente mortal que se contabiliza en julio en las carreteras interurbanas andaluzas.

El único accidente mortal registrado de este fin de semana ha tenido lugar este sábado 25, cuando un ciclista de 34 años ha fallecido tras ser atropellado por un vehículo en El Ejido (Almería), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 atendió, sobre las 22,00 horas de este sábado, una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un ciclista herido en la cuneta que había sido atropellado por un vehículo en la carretera CEJ-4, carretera de Dunia, en el paraje La Cumbre. Rápidamente, la sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar, nada pudieron hacer por salvarle la vida, y solo pudieron confirmar su fallecimiento, según se recoge en una nota.

De otro lado, en la pasada madrugada, el 112 atendió otro aviso por un accidente de tráfico, en Almería capital. El siniestro tuvo lugar sobre la 1.20 horas cuando se recibieron los avisos en el teléfono 112 que alertaban de una colisión de dos vehículos en el cruce de la calle Holanda con Camino Cervantes, en la que había varios heridos.

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil del Centro de Emergencias Sanitarias 061, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local. Los servicios sanitarios atendieron y trasladaron al Hospital Torrecárdenas a siete personas: una mujer de 56 años y seis varones entre 21 y 25 años.