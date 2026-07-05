Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana con seis fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 3 de julio, y las 20,00 horas de este domingo, día 5 de junio, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

En cambio, durante el fin de semana pasado, el balance de tráfico arrojaba un total de seis accidentes mortales en las carreteras andaluzas. El primer accidente mortal tuvo lugar el pasado viernes 26 en el kilómetro 23,1 de la carretera A-7000 a su paso por Málaga capital sobre las 23,30 horas de la noche, que se ha saldado con un fallecido. Este siniestro vial ha consistido en la salida de vía de una moto con desplazamiento.

El segundo siniestro tuvo lugar el sábado 27 en un camino vecinal de Alcalá la Real (Jaén) sobre las 17,53 horas, que consistido en la salida de calzada con choque con muro o edificio por izquierda de un turismo, el cual se ha saldado con un muerto.

Asimismo, el tercer accidente mortal ha ocurrido en la madrugada del domingo 28 sobre las 2,35 horas en el kilómetro 977 en la A-7, en Málaga capital, en el que ha fallecido tres personas, y dos personas han resultado heridas --una leve y otra grave--.

Por último, el cuarto accidente de tráfico se registró en el municipio onubense de Niebla, en el kilómetro 3,200 de la vía HU-3107, que se saldó con un fallecido. Ha consistido en la salida de vía de una motocicleta.