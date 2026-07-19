Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana sin fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 17 de julio, y las 20,00 horas de este domingo, 19 de julio, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

Asimismo, durante el fin de semana pasado, el balance de tráfico arrojaba que no se produjo ningún accidente mortal en las carreteras andaluzas por tercera semana consecutiva.

En contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de 26 kilómetros de retenciones en la AP-4 (del kilómetro 30 al 56) entre Los Palacios y Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla. Asimismo, ha avisado de problemas de circulación en la A49 a la altura de Bollulos Par del Condado (Huelva), con cinco kilómetros de retenciones sentido Sevilla.

Estas retenciones vienen propiciadas por el regreso de los andaluces para ver la final del Mundial España-Argentina que será este domingo a las 21,00 horas. En declaraciones a Europa Press, la DGT ha informado que además, en la variante Bellavista (A4) sentido Sevilla hay retenciones de seis kilómetros a la altura de Dos Hermanas, "lo que está generando demoras en los desplazamientos por esta zona". Pese a estas retenciones en esta marcada jornada, la comunidad andaluza cierra el fin de semana sin fallecidos que lamentar en sus carreteras interurbanas.