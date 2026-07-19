La DGT alerta de 26 kilómetros de retenciones en la AP-4 de viajeros que regresan para ver la final del Mundial

Archivo - Imagen de archivo de retenciones en la AP4. - EMERGENCIAS SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado de 26 kilómetros de retenciones en la AP-4 (del kilómetro 30 al 56) entre Los Palacios y Las Cabezas de San Juan, en la provincia de Sevilla. Asimismo, ha avisado de problemas de circulación en la A49 a la altura de Bollulos Par del Condado (Huelva), con cinco kilómetros de retenciones sentido Sevilla. Estas retenciones vienen propiciadas por el regreso de los andaluces para ver la final del Mundial España-Argentina que será este domingo a las 21,00 horas.

En declaraciones a Europa Press, la DGT ha informado que además, en la variante Bellavista (A4) sentido Sevilla hay retenciones de seis kilómetros a la altura de Dos Hermanas, "lo que está generando demoras en los desplazamientos por esta zona".

Asimismo, la DGT ha detectado problemas de tráfico en la zona de Cádiz, donde ha manifestado que "hay retenciones de dos kilómetros en Tres Caminos, sentido San Fernando".