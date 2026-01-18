Andalucía cierra el fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Imagen de archivo de vehículos circulan en la salida de Sevilla hacia la costa. A 11 de abril de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía no han registrado en este fin de semana fallecidos por accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, día 16, y las 20,00 horas de este domingo, día 18, consultado por Europa Press.

De esta forma, el balance difundido este domingo por la tarde por parte del Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en el citado periodo de tiempo.

En cambio, en el anterior fin de semana se registraron seis fallecidos en las carreteras interurbanas andaluzas, uno producido el pasado viernes 9 en la localidad malagueña de Cártama; tres se han registrado en la jornada del sábado 10 --en Manilva (Málaga), Zuheros (Córdoba) y Benahavís (Málaga)-- y los otros dos el domingo 11 --en Sanlúcar de Guadiana (Huelva) y Constantina (Sevilla)--.

No obstante, durante este fin de semana una mujer ha resultado herida a causa de un accidente registrado este domingo, 18 de enero, por una colisión entre dos turismos en la carretera nacional N-340, a la altura de Huércal-Overa (Almería).