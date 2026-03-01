Andalucía cierra el fin de semana con tres fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Imagen de archivo de vehículos circulando en la salida de Sevilla hacia la costa. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía han registrado en este fin de semana tres fallecidos en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), que comprende desde las 15,00 horas del pasado viernes, día 27 de febrero, y las 20,00 horas de este domingo, día 1 de marzo, consultado por Europa Press.

De los tres fallecidos que contabiliza el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste andaluz, uno se ha producido el pasado viernes en Níjar (Almería), otro el sábado en Húercal-Overa (Almería) y el último tuvo lugar en la jornada del domingo en Ardales (Málaga).

El primero de ellos ha ocurrido el viernes sobre las 20,40 horas en un camino vecinal en el municipio de Níjar (Almería) tras el atropello a un peatón por parte de un turismo en el kilómetro 0,433.

El segundo deceso tuvo lugar en la madrugada del sábado, concetamente a las 4,00 horas en el municipio de Huércal-Overa de Almería, en un accidente en el que se han visto implicados dos camiones en la A-7 a su paso por Huércal-Overa y en el que un hombre de 42 años ha fallecido.

Según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, varios ciudadanos han alertado al teléfono 112, minutos después de las 4,00 horas de este sábado, de una colisión entre dos camiones en el kilómetro 672 de la A-7, en sentido Murcia.

El tercer y último accidente ocurrido durante este fin de semana ha tenido lugar en Ardales (Málaga), cuando un joven de 19 años ha fallecido y otros dos han resultado heridos en un accidente registrado esta madrugada en la carretera A-357.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 20 de la A-357 a las 02,30 horas, cuando el teléfono 112 ha recibido un aviso por la salida de vía de un turismo, uno de cuyos ocupantes había caído por un terraplén.