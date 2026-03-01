Muere un joven y otros dos resultan heridos en un accidente en la A-357 a su paso por Ardales (Málaga)

Imagen del kilómetro 20 de la A-357. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

Ambos heridos han sido evacuados al hospital Clínico Universitario de la capital malagueña

ARDALES (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Un joven de 19 años ha fallecido y otros dos han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la carretera A-357, a su paso por el término municipal de Ardales (Málaga), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 20 de la A-357 a las 02,30 horas, cuando el teléfono 112 ha recibido un aviso por la salida de vía de un turismo, uno de cuyos ocupantes había caído por un terraplén. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga.

Fuentes de Bomberos han indicado que el accidente se ha producido cuando un turismo se ha salido de la carretera y el ocupante del asiento trasero, un varón de 19 años, ha caído por un desnivel de unos cinco metros, resultando fallecido.

Los otros dos ocupantes del vehículo, conductor y copiloto, son dos jóvenes de 20 años que han resultado heridos en el accidente y han sido evacuados al hospital Clínico Universitario de la capital malagueña.