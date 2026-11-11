Andalucía cierra miradores, áreas recreativas, senderos y carriles bici en provincias con aviso naranja por borrascas

Transeuntes se protegen de la lluvia bajo los efectos de la borrasca Bruna a su paso por Málaga. A 9 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha cerrado todos los equipamientos de uso público ubicados en las provincias con aviso naranja activado como consecuencia del paso de las borrascas Bruna y Charles por la comunidad autónoma.

Según ha informado en sus redes sociales la Consejería, "ante la llegada de la borrasca Charles y ante la previsión de lluvias muy intensas, viento fuerte y alto riesgo de inundaciones", la Junta ha determinado el cierre de equipamientos de uso público como senderos, carriles cicloturísticos, áreas recreativas, miradores, observatorios, centros de visitantes y zonas de acampada, entre otros. "Se desaconseja realizar cualquier actividad al aire libre", ha alertado la Junta.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este pasado martes una resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de la Dirección General de Trabajo Seguridad y Salud Laboral, por la que se establecen los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre en Andalucía.

La convocatoria se desarrollará entre las 0,00 y las 24 horas del miércoles 11 de noviembre, aunque en aquellas empresas que tengan varios turnos de trabajo, la regulación será aplicable desde el primer turno aunque empiece antes de las 0,00 horas del 11 de noviembre hasta la paralización del último turno aunque se prolongue después de las 24,00 horas del 11 de noviembre, según lo especificado por la Junta en una nota.

La resolución (https://lajunta.es/6feo2) tiene como finalidad garantizar la prestación de los servicios esenciales y compatibilizarlo con el ejercicio del derecho fundamental a la huelga que está reconocido en la Constitución Española. En concreto, la convocatoria de huelga afecta al personal que presta servicios por cuenta ajena en empresas privadas y al personal al servicio de las Administraciones Públicas que desarrolla sus servicios en las empresas e instituciones públicas.

En la resolución se establecen servicios mínimos respecto de servicios esenciales prestados por personal laboral en el ámbito territorial y jurídico de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de sus competencias, quedando fuera de la regulación de la resolución el personal funcionario.

Entre los servicios regulados se encuentran las emergencias, de modo que el servicio 112 Andalucía deberá contar, en sus salas de operaciones regionales de Sevilla y Málaga, con un coordinador, un enlace y el 80% de los gestores previstos habitualmente por sala y turno. En las ocho salas provinciales se establece un coordinador y el 50% de los gestores. También se regula la disponibilidad del operativo de extinción de incendios forestales del dispositivo Infoca para atender las emergencias que puedan producirse.

En materia de educación, los servicios mínimos contemplan la presencia de un miembro del equipo directivo en los centros docentes de enseñanza no universitaria, además de entre uno y tres docentes adicionales en función del número de alumnos menores de edad, y un auxiliar de cocina o un personal asistente en restauración (una persona en cocina) para atender los comedores. Se establecen igualmente dotaciones específicas para escuelas infantiles, residencias escolares y centros específicos de educación especial, así como para la atención de las necesidades esenciales del alumnado.

La resolución también determina los servicios mínimos para el Servicio Andaluz de Teleasistencia, los recursos de atención a las drogodependencias y, en concreto, en los centros y servicios asistenciales de atención directa durante las 24 horas a personas mayores, personas con discapacidad y menores se establecen unos servicios mínimos equivalentes a los de domingos y festivos. Por su parte, en los centros de día y centros de día ocupacionales se fija el 50% de la plantilla, con los perfiles profesionales necesarios para garantizar la atención de las personas usuarias, así como el personal mínimo imprescindible para su transporte a estos centros.

Asimismo, se incluyen los servicios esenciales de las corporaciones locales, como Protección Civil, prevención y extinción de incendios, abastecimiento y saneamiento de agua, alumbrado público y semáforos, cementerio y servicios funerarios y recogida de residuos en el entorno de centros sanitarios, educativos, residencias de mayores, centros de servicios sociales y mercados de abastos.

En el ámbito de los medios de comunicación de radio y televisión de empresas andaluzas, se garantizará la producción y emisión de la programación informativa relevante en formato reducido, con el personal estrictamente necesario. En cuanto al transporte público, tanto urbano como interurbano, para el que se establece un mínimo del 60% de los servicios habituales. Esta medida afecta a los servicios de cercanías y de medio y largo recorrido, así como al conjunto de los medios de transporte urbano.

Asimismo, respecto al personal de mantenimiento de la red de carreteras autonómicas titularidad de la Junta de Andalucía, se establecen dotaciones mínimas de personal en las 36 áreas de Conservación Integral. La regulación se extiende igualmente el servicio de ayuda a domicilio, determinados servicios portuarios, instalaciones hidráulicas, recursos medioambientales, servicios de apoyo a la Administración de Justicia, servicios funerarios y entidades que prestan soporte informático y de telecomunicaciones a los servicios esenciales.