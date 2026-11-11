Andalucía registra 195 emergencias desde la entrada de la borrasca Bruna con caída de ramas en varios municipios

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía, a través del servicio 112, ha coordinado 195 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas desde las 00,00 horas del lunes 9 hasta las 07,00 de este miércoles. El pasado martes se atendieron 95 avisos y durante las primeras horas se han gestionado siete. Sevilla concentra 94 incidencias, seguida de Cádiz, con 47; Huelva, con 18; Córdoba y Málaga, con 15 cada una; Granada, con cuatro; y Almería y Jaén, con una cada una. Por tipología, 80 están relacionadas con riesgos naturales, principalmente anegaciones; 38 con derrumbamientos o caídas de objetos; 28 con incidencias de tráfico; 15 con anomalías en servicios básicos; cuatro con accidentes de circulación y una con un rescate. Otras 29 se incluyen otras tipologías.

Entre las incidencias comunicadas durante la madrugada figuran caídas de árboles o ramas en carreteras, acumulaciones de agua en la calzada y avisos por entrada o acumulación de agua en viviendas, según ha informado la Junta en una nota. Desde la madrugada, el 112 ha recibido avisos por cinco incidencias en vías públicas relacionadas con el temporal: la caída de una rama de gran tamaño en la avenida Juan Sebastián Elcano, en Málaga capital; árboles caídos en la N-433, a la altura de Higuera de la Sierra (Huelva), y en la A-8202, en Constantina (Sevilla); ramas en la A-373, en Prado del Rey (Cádiz), y una balsa de agua en la N-433, en Cortegana (Huelva).

También se han recibido avisos, puntuales hasta el momento, por anegaciones en viviendas de Guadalcanal y Mairena del Aljarafe (Sevilla), y Fuente Obejuna (Córdoba). El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, elevó el martes a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), con efecto desde las 20,00 horas. La Agencia de Emergencias de Andalucía mantiene el seguimiento del episodio y la coordinación con los servicios de emergencia y las administraciones locales.

A las 07,00 de este miércoles permanecían activos 57 planes territoriales de emergencia local. Por provincias, eran cinco en Cádiz, uno en Granada, 23 en Huelva, siete en Málaga y 21 en Sevilla. La actividad educativa lectiva presencial permanece suspendida hoy, miércoles 11 de noviembre, en 30 municipios del litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho. La medida se adopta ante la previsión de rachas de hasta 120 km/h, un nivel naranja alto que se aproxima al umbral rojo. En el litoral de Huelva y Cádiz, ese umbral comienza en 130 km/h; en el Estrecho, en 140 km/h. La suspensión se extiende también a los centros de día.

En Huelva afecta a Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca. En Cádiz y el Estrecho, a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Los ayuntamientos de las zonas con aviso naranja por viento deben mantener cerrados los parques y jardines durante el periodo de aviso. Se recomienda evitar las actividades al aire libre, especialmente en zonas arboladas. También se ha pedido a los municipios costeros que limiten el acceso a los litorales de Cádiz y Huelva y al tramo occidental de la costa malagueña hasta Málaga capital.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha ordenado el cierre, entre las 12,00 y las 22,00 horas, de los puertos de la provincia marítima de Cádiz y Huelva bajo su competencia mientras se mantenga el aviso por fenómenos costeros adversos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este miércoles avisos por viento, lluvia, tormentas y fenómenos costeros en Andalucía. Los avisos naranjas por viento se activan desde el mediodía en Huelva, Sevilla y Cádiz; a partir de las 15,00 horas, en las comarcas afectadas de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. En Cazorla y Segura, el aviso comienza a las 18,00.

En Huelva, se esperan rachas de hasta 90 km/h en Aracena y Andévalo y Condado, y de hasta 120 km/h en el litoral. En Sevilla, las rachas pueden alcanzar los 90 km/h en Sierra Norte, Campiña sevillana y Sierra Sur. En Cádiz, se prevén rachas de hasta 90 km/h en Grazalema y Campiña gaditana, y de hasta 120 km/h en el litoral gaditano y el Estrecho. En Córdoba, el viento puede alcanzar los 90 km/h en Sierra y Pedroches, Campiña cordobesa y Subbética. En Málaga, se esperan rachas de hasta 90 km/h en Ronda y Antequera, y de hasta 80 km/h en Sol y Guadalhorce. En Granada, pueden llegar a 90 km/h en Cuenca del Genil y a 100 km/h en Nevada y Alpujarras. En Jaén, se prevén hasta 90 km/h en Capital y Montes, Morena y Condado, Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura.

También hay avisos amarillos por viento, con rachas de hasta 80 km/h, en Almería, en Poniente y Almería capital desde las 15,00 y, desde las 18,00, en Levante almeriense, Nacimiento y Campo de Tabernas, y Valle del Almanzora y Los Vélez. En Málaga y Granada, el aviso amarillo afecta a Axarquía y Costa granadina, respectivamente, también con rachas de hasta 80 km/h desde las 15,00. Por lluvia, se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Aracena y Sierra Norte de Sevilla, Grazalema, Ronda y Sol y Guadalhorce, y Nevada y Alpujarras. En Andévalo y Condado, el litoral de Huelva, Campiña sevillana y Estrecho pueden alcanzarse 20 litros en una hora y 60 en 12 horas. En Sierra Sur de Sevilla, Campiña gaditana, litoral gaditano, Campiña cordobesa y Subbética se esperan hasta 20 litros en una hora; en Sierra y Pedroches, hasta 20 litros en una hora y 60 en 12. Los avisos amarillos por lluvia prevén hasta 15 litros en una hora y 60 en 12 horas en Poniente y Almería capital, Axarquía y Costa granadina.

En cuanto a los fenómenos costeros, Aemet mantiene avisos en el litoral de Huelva, el litoral gaditano y el Estrecho. Se prevé viento del sur o suroeste de fuerza 7 u 8, con mar combinada de 5 a 6 metros en las aguas costeras de Huelva y Cádiz y de 4 a 5 metros en el Estrecho. En las aguas de Huelva y Cádiz también pueden registrarse tormentas muy fuertes, con posibilidad de mangas marinas.

En lo que va de miércoles y hasta el corte de las 07,00, las estaciones de Aemet registraban 33,8 litros por metro cuadrado en Guadalcanal (Sevilla), 21,4 en Cala y 19,6 en El Campillo (Huelva), y 19,2 en Cazalla de la Sierra (Sevilla). El martes, entre los valores más altos figuran 59,4 litros en Alájar y 59 en Cala, ambos en Huelva; 44,4 en Aroche (Huelva), 39,2 en Marbella (Málaga) y 34 en el aeropuerto de Sevilla.

La Agencia de Emergencias de Andalucía aconseja retirar de balcones, terrazas y azoteas macetas, toldos, muebles y cualquier objeto que pueda caer a la vía pública. Hay que cerrar y asegurar puertas, ventanas y persianas, y evitar permanecer junto a cornisas, muros, andamios, vallas, árboles y otros elementos que puedan desprenderse o venirse abajo. Si se encuentran cables caídos, no deben tocarse ni acercarse.