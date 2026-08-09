Andalucía cierra el segundo fin de semana de agosto con cinco fallecidos en sus carreteras interurbanas

Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga, durante las primeras horas de la operación especial de tráfico "15 de agosto", en la imagen la Autovía del Mediterráneo. Málaga a 14 de agosto del 2020. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este segundo fin de semana de agosto con cinco fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del día 7 de agosto hasta las 20,00 horas de este domingo, 9 de agosto, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

Así, el balance difundido por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que se ha tenido conocimiento de un total de cuatro accidentes mortales en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

El primer siniestro mortal de este fin de semana ha tenido lugar este pasado viernes sobre las 19,20 horas de la tarde, en el kilómetro 50 de la A-343 a su paso por Pizarra (Málaga). Este accidente se ha saldado con un fallecido tras la salida de vía con choque de una motocicleta.

El segundo accidente de tráfico también se ha registrado este domingo en la provincia malagueña, en concreto en la madrugada de este domingo en el km 993 de la carretera A-7, a su paso por la capital y que consistió en el atropello a un peaton.

Sobre las 00,15 horas, varios testigos llamaron al 112 para informar de que había una persona andando por la autovía a la altura del kilómetro 995 en sentido Málaga. Se activó entonces a la Guardia Civil de Tráfico. Posteriormente, a las 1,00 horas, varios conductores alertaban de que, en el kilómetro 993, había una persona tendida en la calzada que había sido atropellada por diversos vehículos.

De inmediato, la sala coordinadora avisó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Los operativos desplazados al lugar han confirmado la muerte de un peatón que caminaba por la A-7, y del que no han trascendido más datos, en el lugar del siniestro.

El tercero de los siniestros mortales que se registra en el balance de la DGT se sitúa en en km 50 de la vía A-4050 a su paso por Jete (Granada) sobre las 16,10 horas de este domingo. El accidente de tráfico consistió en la olision de vehiculos en marcha con choque frontal en el que una persona ha fallecido y otra ha resultado herida leve.

Por último, el cuarto accidente mortal se ha registrado este domingo en el km 22,1 de la A-394 a su paso por la localidad sevillana de Utrera y que se ha saldado con dos muertos y tres heridos --uno grave y dos leves--.

Asimismo, se están investigando las posibles causas del suceso. En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha reiterado su mensaje de prudencia en las carreteras.