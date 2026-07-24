Andalucía confirma el quinto caso de fiebre del Nilo occidental en Coria del Río y mantiene la alerta en 15 municipios

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso leve de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos, registrado en la comunidad autónoma, con lo que ascienden a cinco los casos diagnosticados esta temporada. Como consecuencia, se ha prorrogado hasta el 14 de agosto el periodo de área en alerta en este municipio sevillano, mientras que Andalucía mantiene 15 municipios bajo esta situación.

Según ha detallado la consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en una nota, se trata de un hombre residentes en Coria del Río (Sevilla) que presentó los primeros síntomas el 17 de julio, el caso ha sido confirmado este viernes mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Se trata de un caso leve identificado gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con Coria del Río, que presenten síntomas.

Además, Sanidad ha decretado área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en el municipio sevillano de Bollullos de la Mitación, así como, en la provincia de Málaga, el municipio de Fuengirola y el núcleo de población de Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

En concreto, esta alerta supone intensificar las tres vigilancias en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 21 de agosto. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla y la de Málaga han informado de esta situación a los Ayuntamientos de Coria, Bollullos de la Mitación, Fuengirola, Mijas y a las Diputaciones de Sevilla y Málaga. Con Bollullos de la Mitación (Sevilla), Fuengirola y Las Lagunas (Málaga), son 15 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Pulpí en Almería; Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla. Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

CINCO CASOS LEVES

Hasta el momento, se han diagnosticado cinco casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río y Coria del Río, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios y despistaje de arbovirosis en 101 pacientes con meningitis víricas y 688 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo. Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 208 aves analizadas.

NDesde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 3.310 determinaciones en 213 trampas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación (Sevilla); y Mijas (Málaga).

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Coria, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río, y densidades elevadas en los municipios sevillanos de Mairena del Aljarafe y Almensilla, en Bailén, Baeza y Navas de San Juan (Jaén), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y La Carlota (Córdoba).

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias dispone de 120 trampas propias distribuidas por todas las provincias andaluzas para llevar a cabo la vigilancia y el control de la circulación del virus en mosquitos del género 'Culex', principalmente 'Culex pipiens' y 'Culex perexiguus'.

Además, centraliza la información procedente de las trampas gestionadas por otras administraciones y organismos colaboradores, entre ellos las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de Investigación Competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una Salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO).

De este modo, la Consejería integra los datos obtenidos por cerca de 215 trampas, una información clave para la evaluación de los niveles de riesgo en cada municipio y para la adopción de medidas como la declaración de un área en alerta municipal o de un área singular. Esta última figura se aplica cuando se detecta circulación del virus en un núcleo de población distinto al principal del municipio, como pueden ser pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Así, 130 municipios parten de nivel alto Almería seis, Cádiz 18, Córdoba 13, Granada cuatro, Córdoba 13, Huelva 15, Jaén ocho, Málaga nueve y Sevilla 44.

Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.415 verificaciones en un total de 644 municipios. En 332 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control. Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 2.695 acciones directas, en las que han participado 53.382 personas, e indirectas. En concreto, se han desarrollado 898 acciones comunitarias, 1.549 en centros escolares, 113 en colaboración con profesionales no sanitarios y 186 con profesionales sanitarios.

RECOMENDACIONES

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha instado a las administraciones y a la ciudadanía, especialmente a las personas vulnerables, a reforzar las medidas de prevención frente a las picaduras de mosquito.

Entre las recomendaciones destacan el uso de repelentes registrados, vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo, evitar olores intensos, instalar mosquiteras, utilizar repelentes ambientales y apagar las luces innecesarias, ya que pueden atraer a los mosquitos.

Asimismo, se aconseja evitar la acumulación de agua estancada, principal foco de cría de estos insectos, mediante el mantenimiento adecuado de piscinas, albercas y lavaderos, así como el vaciado de recipientes donde pueda acumularse agua en jardines o espacios domésticos. En explotaciones ganaderas, se recomienda renovar con frecuencia los bebederos y evitar fugas o acumulaciones de agua en instalaciones y caminos.