Andalucía consolida su liderazgo en producción ecológica, con casi 1,5 millones de hectáreas cultivadas

SEVILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se consolida como primera comunidad del país en superficie dedicada a la producción agrícola ecológica, con 1.463.898 hectáreas dedicadas a este tipo de agricultura, siendo también la región con mayor número de producciones ganaderas ecológicas de carne certificadas de todo el país, al concentrar en su territorio 32.474 del total de 55.546 nacionales.

Según se desprende del informe de estadísticas de producción ecológica correspondiente a 2024, publicado en la página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y detallado en una nota por la Delegación del Gobierno en Andalucía, la mayor parte de la producción agrícola ecológica andaluza se centra en pastos permanentes y cereales para la producción de grano, mientras que, en el ámbito ganadero, el sector del vacuno (22.944) encabeza las producciones ecológicas de carne, seguidas del ovino (7.584) y porcino (1.334).

Los datos, recopilados por las propias comunidades autónomas y aún provisionales hasta la validación por la agencia europea Eurostat, mantienen a España como primer productor de la Unión Europea (UE) en superficie de producción ecológica, con tres millones de hectáreas, y sexto del mundo.

Concretamente, el documento indica que, al cierre de 2024, la superficie agraria útil destinada a la producción ecológica alcanzó las 2.944.941 hectáreas. Aunque se trata de 46.940 hectáreas menos que el año anterior, su peso sobre la superficie agraria útil total cultivada en España ha aumentado en 2,33 puntos y se sitúa ya en el 12,31%, debido al mayor descenso de ésta. La reducción en la superficie ecológica se localiza mayoritariamente en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Sin embargo, dentro de la producción vegetal ecológica, destaca el aumento de hectáreas dedicadas tubérculos y raíces (+7,3%), plantas cosechadas en verde para alimentación animal (+ 2,9%), hortalizas frescas y fresas (+1,2%).

A nivel internacional, los estudios subrayan que España es el mayor productor del mundo de aceitunas y uvas ecológicas, y el tercer productor mundial de cítricos ecológicos.

En cuanto a la producción animal a nivel nacional, las actividades ganaderas ecológicas han aumentado un 0,5% en 2024 con respecto al año anterior, y se situaron en 11.164. Destacan los aumentos en équidos (+17,5%), caprino para carne (+8,7%) y ovino (+3,3%). El informe señala también que el número de cabezas de ganado ha aumentado un 3,9% con respecto al año anterior, una subida liderada por caprino (+7,6%) y equino (+6,3%).

La acuicultura ecológica descendió en 2024 un 26,28% hasta las 3.175 toneladas. Destaca la disminución de producción de esturiones (-66,7%) y mejillones (-28,3%). Sin embargo, la producción de ostras se incrementó en un 45,4%.

El número de operadores de producción ecológica registrado en 2024 fue de 62.621, el 2,8% menos que el año anterior. También descendió un 2,6% el número total de actividades, 66.687 en total.

En cuanto a las actividades industriales ecológicas registradas, también hubo un descenso de un 3,4%, hasta los 11.498, tanto las relacionadas con producción vegetal como animal.

La Estrategia Nacional de Alimentación destaca "la importancia de impulsar el sector ecológico como una apuesta clave para preservar la biodiversidad y proteger el medio ambiente en el ámbito agrario nacional".

Desde el Gobierno destacan que la variada oferta de alimentos ecológicos en España, "fruto de la diversidad edafológica, climática y cultural, supone un valor añadido único" a la dieta mediterránea, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.