Andalucía contabiliza trece asesinatos machistas en 2025 tras el caso de Rincón de la Victoria y Campillos (Málaga)

Archivo - Lazo morado en repulsa de la violencia machista en imagen de archivo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía contabiliza trece mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género los casos de una mujer de 60 años y otra de 25 en las localidades malagueñas de Rincón de la Victoria y Campillos, respectivamente.

El Ministerio ha elevado a 40 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.335 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con trece casos. Le sigue Asturias, Extremadura, Cataluña y Madrid, con tres; Canarias, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja y País Vasco, con uno cada una.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la primera víctima es una mujer de 60 años, asesinada presuntamente por su expareja este sábado 22 de noviembre.

Por su parte, la segunda víctima se trata de una mujer de 25 años, asesinada presuntamente por su pareja este miércoles 26 de noviembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra ninguno de los presuntos agresores en ninguno de los casos.

Asimismo, las víctimas confirmadas son la segunda y tercera asesinadas por la violencia de género en noviembre.

Al respecto de estos sucesos, en el caso de la víctima de Rincón de la Victoria, pasadas las 10,30 horas del sábado, varios vecinos alertaron de una pelea de pareja, por lo que desde Emergencias 112 Andalucía dieron aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar, igual que efectivos de la Policía Local.

Así, los agentes encontraron en la vivienda el cuerpo de la mujer con signos de violencia, en un charco de sangre, y detuvieron a la expareja.

Por parte del caso de Campillos, la expareja de la víctima, un hombre, se habría presentado en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad jiennense de Martos, donde habría sido detenido como presunto autor de la muerte de la joven.

MOGUER Y MARBELLA, CASOS ANTERIORES

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista de este año en Andalucía, la primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); la décima en Marbella (Málaga), esta undécima en Moguer (Huelva), y esta decimosegunda en Campillos (Málaga) y decimotercera en Rincón de la Victoria (Málaga).

Así, el pasado lunes 3 de noviembre, Andalucía contabilizaba once mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de año de 2025, tras confirmarse el caso de la mujer de 47 años muerta en el municipio onubense de Moguer.

Por su parte, el pasado lunes 6 de octubre se confirmó caso de la mujer de 83 años muerta en el municipio malagueño de Marbella, siendo la décima victima en lo que va de año.

De este modo, el pasado domingo 28 de septiembre, una mujer de 29 años fue degollada por su expareja en Sevilla Este, siendo la novena mujer asesinada por violencia machista en Andalucía.

Además, el pasado domingo 7 de septiembre, una mujer de 47 años fue encontrada muerta en el barrio de Valdezorras (Sevilla), siendo la octava mujer asesinada por violencia machista en Andalucía.

El pasado lunes 1 de septiembre se confirmó el caso como violencia de género de una mujer de 54 años fue encontrada muerta el pasado domingo, 24 de agosto, en Motril (Granada). Tras los hechos, el hombre pasó a disposición judicial tras ser detenido por su presunta vinculación con el crimen de su expareja, la cual falleció a consecuencia de una intoxicación etílica.

Por otro lado, el pasado viernes 27 de junio, una mujer de 63 años que fue encontrada muerta tras ser apuñalada con un cuchillo a manos de su marido de 60 años, en su vivienda familiar del barrio de San Luis, en Almería capital. Tras los hechos, el presunto autor del crimen fue ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) tras despeñarse con su vehículo.

Asimismo, el jueves, 19 de junio, se dio el caso de una mujer de 43 años que fue encontrada muerta a golpes en una vivienda de Fuengirola (Málaga), junto al de su pareja, que presuntamente se habría suicidado, según detallaba la Policía Nacional. Aunque, según detalla el Ministerio, podrían estar en "fase de ruptura".

También, el pasado sábado, 7 de junio, se confimaba como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 50 años que fue encontrada muerta en Marbella (Málaga). Se halló el cadáver de esta persona con signos de violencia.

Asimismo, el pasado 24 de abril, una mujer de 55 años fue encontrada muerta en su domicilio de Cartaya (Huelva). Se constató que el cuerpo hallado había sufrido una muerte violenta a martillazos.

La víctima, formaba parte del sistema Viogen, aunque no por la pareja con la que convivía actualmente, si no por una anterior.

Tras ello, a última hora del lunes, 12 de mayo, se halló el cadáver de un varón fallecido en avanzado estado de descomposición que podría corresponder al presunto autor del crimen machista registrado en la localidad.

Así, el 3 de marzo una mujer de 78 años fue presuntamente asesinada por su cónyuge en Martos (Jaén). Los hechos se conocieron cuando un hombre de 80 años de nacionalidad británica llamó a los servicios de emergencias.

Los efectivos de este servicio acudieron al domicilio de la mencionada localidad jiennense y trasladaron a la mujer de 78 años al hospital, donde finalmente murió horas después de su ingreso este mismo día.

Además, el 9 de febrero una mujer de 48 años era asesinada presuntamente por su pareja en Benalmádena (Málaga), siendo la primera mujer asesinada por violencia género en Andalucía en este 2025.

La víctima tenía tres hijos menores de edad, por lo que los menores huérfanos por violencia de género ascendieron a tres en 2025. Asimismo, fuentes del Ministerio confirmaron que existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Asimismo, se detuvo al sospechoso ese mismo día en la localidad malagueña donde ocurrieron los hechos. Según informaron fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, la detención se llevó a acabo después de que el hombre provocara un incendio en la vivienda.