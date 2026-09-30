Andalucía critica la "chapuza" del Gobierno con los decretos de vivienda y esperará a conocer la "letra pequeña"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz. A 30 de septiembre de 2026 en - María José López - Europa Press

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha considerado este miércoles que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha realizado una "chapuza" con los decretos con medidas sobre vivienda aprobados este pasado martes en el Consejo de Ministros, de los que ha dicho además que la Junta esperará a conocer la "letra pequeña" para seguir evaluándolos, teniendo en cuenta que uno de ellos "no está todavía ni publicado en el Boletín Oficial del Estado" (BOE).

Así lo ha señalado la también consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, en la que también ha criticado al Gobierno por "volver a incumplir" y "saltarse la Constitución" al no presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado --en este caso, el de 2027-- el 30 de septiembre del ejercicio previo como fecha tope.

En materia de vivienda, Carolina España ha señalado que, en sus ocho años de gobierno, el presidente Pedro Sánchez "ha demostrado que el único desahucio que le preocupa es el suyo propio de la Moncloa", que llegará "antes o después", según lo que decidan los ciudadanos, ha apostillado.

La consejera ha reivindicado las medidas adoptadas por el Gobierno de Juanma Moreno en relación a esta materia, y ha subrayado que el andaluz es un Ejecutivo que se ha tomado "en serio" el tema de la vivienda, con iniciativas como "los 25 millones de euros adicionales para los avales" aprobados la semana pasada, "la rebaja fiscal para la compra de vivienda de segunda mano" que se contempla para el próximo ejercicio, o mediante la construcción de viviendas.

Al hilo, ha destacado que este mismo martes se anunciaba que la Junta sacaba a subasta suelo que estaba "en desuso o abandonado en varias provincias" para construir "unas 300 viviendas en Andalucía", y ha animado al Gobierno a que "copie" a esta comunidad autónoma "si no sabe qué hacer con el problema de la vivienda". En ese punto, ha subrayado que "cuando el presidente del Gobierno ha tenido que hacerse una foto entregando viviendas, ha venido a Andalucía, porque es la comunidad autónoma donde más viviendas se han construido".

Además, la consejera portavoz ha animado al Gobierno a que "tome medidas de contención de precios", porque "el IPC se ha disparado", y "vivir con Sánchez cada vez sale más caro", según ha criticado.

Posteriormente, en el turno de preguntas, la titular de Economía ha puesto de relieve que la vivienda ha ido escalando posiciones entre los principales problemas de los ciudadanos desde que Sánchez llegó a la Moncloa, y "ahora está entre los tres principales", por lo que "algo no habrá hecho bien el Gobierno de España", ha señalado.

La consejera portavoz ha acusado al Ejecutivo de cometer una "chapuza", y ha señalado que, "cuando se intenta hacer una norma, un decreto, para contentar a unos y a otros, está claro que no se está a la solución real del problema".

EXCESO DE "IDEOLOGÍA" E "INTERVENCIONISMO"

"Ahora intentan arreglar en 48 horas lo que no han sido capaces de solucionar en ocho años", ha advertido también Carolina España, quien igualmente ha considerado que al Gobierno "le sobra ideología" a la hora de abordar esta cuestión, y que "con ideología no se soluciona el problema de la vivienda".

Asimismo, ha señalado que "hay demasiado intervencionismo" por parte del Gobierno, y ha advertido de que, cuando se genera "inseguridad jurídica al propietario de una vivienda en alquiler", lo que "estás de alguna forma generando es que el parque de viviendas en alquiler se reduzca por el miedo de los propios propietarios como consecuencia de esa inseguridad".

Frente a ello, ha defendido que la Junta está abordando "realmente el problema de la vivienda desde todos los ámbitos", pero "no es un problema fácil", sino que "requiere tiempo y también consenso, diálogo entre todas las administraciones", ha apostillado antes de incidir en criticar que el Gobierno ha aprobado un decreto "corriendo y deprisa, sin consultar con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos".

Carolina España ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz va a "seguir trabajando en la línea" de lo que lo viene haciendo, desde la premisa de que "hay un problema de oferta", porque "ha aumentado considerablemente la población y no ha aumentado el número de viviendas construidas", por lo que hay que "construir más viviendas", según ha sostenido.

IVA EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS

Por otra parte, al vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), que también ha comparecido en esta rueda de prensa, le han preguntado por lo que contempla la normativa aprobada por el Gobierno en materia de IVA para apartamentos turísticos, y al respecto ha opinado que "el Gobierno se equivoca".

En todo caso, ha puntualizado que "es algo que viene en un decreto que todavía no se ha aprobado", por lo que habrá que "ver en qué queda" sin "hacer conjeturas" previas, ha agregado antes de advertir en todo caso de que él no es "muy optimista".