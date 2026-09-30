CEA señala que en el problema de vivienda "la iniciativa privada es determinante" y afea que no se les consulte

Archivo - El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, ha asegurado que la vivienda es "un problema donde todos estamos comprometidos" y ha considerado que "la iniciativa privada es determinante", al tiempo que ha afeado que "a veces" no se consulte a los empresarios y que exista "una visión ideológica", apostando por el consenso.

Así se ha pronunciado González de Lara este miércoles en declaraciones a los periodistas en Málaga sobre la situación de la vivienda y las últimas medidas impulsadas desde el Gobierno en esta materia, punto en el que ha incidido en que España "es un país que necesita impulsar un mayor volumen de viviendas, no solo en la provincia de Málaga, no solo en Andalucía, en todo nuestro país".

"Tenemos un déficit enorme y ese déficit enorme se tiene que resolver, sobre todo con el consenso, no con tanta visión ideológica, sino con el consenso, escuchándonos unos a otros y, por supuesto, aportando sugerencias y sobre todo soluciones", ha señalado González de Lara, para quien la vivienda es un tema "de enorme calado y relevancia social".

Para el presidente de los empresarios andaluces, la vivienda "es un problema de tal relevancia, de tal envergadura, que la iniciativa privada es determinante para la solución del problema" y ha lamentado que "en ocasiones, a los empresarios no se nos consulta".

Según ha indicado, a veces "los responsables políticos piensan desde su criterio legítimo, desde las cámaras de representación popular, como puede ser el Congreso, como puede ser el Parlamento andaluz, cualquier ámbito, que las soluciones pueden ser siempre desde el ámbito público", cuando en su opinión el papel del empresariado es relevante.

"La solución de los problemas no es definiéndonos ni como fondos buitres, ni como pymes buitres, ni nada por el estilo. No existen las pymes buitres; existen empresas que colaboran, que actúan, que participan en el mercado inmobiliario y que lo que están precisamente es para resolver esos problemas sociales", ha dicho.

Así, ha incidido en que es "un problema poliédrico, un problema social, es un problema que lo estamos reivindicando los empresarios de hace muchos años y estamos diciendo que hay una crisis de oferta y esa crisis de oferta no se está resolviendo porque hay una serie de problemas globales que no se están abordando quizás con el rigor necesario".

Por eso, ha insistido en que desde el empresariado "tendemos la mano y, a través de nuestras organizaciones, vinculadas al sector de la construcción, al sector inmobiliario, estaremos dispuestos, lógicamente, a que se nos escuche, a hacer propuestas constructivas, nunca mejor dicho, para no solo hacer viviendas sociales, sino también viviendas en general para toda la ciudadanía".