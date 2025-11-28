Andalucía critica que Montero intente "culpar al PP de su incapacidad" para aprobar la senda de déficit en el Congreso

Archivo - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (i), en el CPFF, a 26 de febrero de 2025. (Foto de archivo). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha criticado este viernes que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intente "culpar al PP de su incapacidad para alcanzar una mayoría" que le permita aprobar la senda de déficit en el Congreso de los Diputados.

España se ha pronunciado de este modo en su cuenta de la red social X, consultada por Europa Press, después de que Montero haya calificado este viernes en Lebrija (Sevilla) como "increíble" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pida "todos los días" más recursos para Andalucía y "renuncie a 731 millones" con el rechazo del PP a la senda de déficit.

"El PSOE no puede culpar al PP de su incapacidad para alcanzar una mayoría. Es incapaz de convencer incluso a sus socios para que le apoyen una iniciativa en el Congreso", ha criticado la titular andaluza de Hacienda, que ha subrayado que "el Gobierno de España no puede hacer a las comunidades rehenes de su incompetencia".

Tras recordar que "la senda de déficit propuesta no es compatible con la regla de gasto" según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la también portavoz del Gobierno andaluz ha defendido que "no tiene sentido plantear la condonación de la deuda autonómica y empujar a las comunidades a incrementar su deuda con déficit".

"Lo que Andalucía necesita no es más deuda, sino más financiación, los 1.528 millones que nos quitan cada año para llegar a la media", ha añadido antes de criticar que Montero se haya desplazado a Lebrija (Sevilla) para participar en un acto público "y no se le ha ocurrido estar" en la segunda y última jornada del Debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento andaluz. "Es la primera vez que falta una candidata de la oposición", ha concluido.