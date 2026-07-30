Andalucía despide julio con aviso naranja en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla y amarillo en el resto, salvo Almería

Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en Almería. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cuarta ola de calor continuará afectando a Andalucía este viernes, último día de julio, con avisos naranjas por altas temperaturas en las provincias de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, donde los termómetros podrán alcanzar los 42 grados. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos amarillos en Cádiz, Huelva y Málaga.

Según la información publicada por la Aemet y consultada por Europa Press, el aviso naranja permanecerá activo entre las 13,00 y las 21,00 horas en la campiña cordobesa; las comarcas jiennenses de Morena y Condado y Valle del Guadalquivir, donde se esperan máximas de hasta 42 grados; así como en la Cuenca del Genil (Granada) y la campiña sevillana, con temperaturas de hasta 40 grados.

Durante esa misma franja horaria también estarán vigentes los avisos amarillos en la campiña gaditana; las comarcas cordobesas de Sierra y Pedroches y la Subbética; el Andévalo y Condado (Huelva); Cazorla y Segura (Jaén); Antequera (Málaga) y la Sierra Sur de Sevilla. En todas ellas se prevén máximas de 39 grados, aunque de forma puntual podrían alcanzarse los 40.

Asimismo, la Aemet ha activado el aviso amarillo en otras zonas donde se esperan temperaturas de hasta 38 grados, como Grazalema (Cádiz); Guadix y Baza (Granada); Aracena (Huelva); Capital y Montes de Jaén; Ronda (Málaga) y la Sierra Norte de Sevilla.

Además, el litoral de Huelva también permanecerá bajo aviso amarillo por temperaturas de hasta 37 grados, si bien en puntos del interior de la comarca los valores podrían alcanzar de forma local los 39 grados.

En el conjunto de Andalucía, la jornada de este viernes estará marcada por cielos en general poco nubosos. En el litoral mediterráneo se esperan intervalos de nubes bajas y brumas, sin descartar la formación de bancos de niebla a primeras horas del día.

Por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución en las sierras del interior oriental, donde podrían registrarse tormentas ocasionales.Asimismo, se prevé una ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, continuarán en ascenso, aunque las máximas podrían mantenerse sin cambios de forma local en el interior oriental. Los vientos serán flojos y variables, con predominio de las brisas, salvo en el Estrecho, donde soplará levante moderado.