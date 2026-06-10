Andalucía, entre los destinos de viajeros que descartan viajar a Oriente Medio este verano por la situación geopolítica

Archivo - Imagen de archivo de una persona tomando el sol en la playa. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes, Luis Arroyo, ha identificado un cambio significativo en las tendencias de viaje de largo radio para este año relacionado con la situación geopolítica actual. "Los viajeros que suelen preferir Oriente Medio para viajar, están rechazando este año por miedo y están reorientando sus preferencias hacia Occidente (Estados Unidos o Sudamérica, por ejemplo) o alternativas más seguras en el Mediterráneo". Asimismo, "entre todas ellas está Andalucía ya que es un destino muy atractivo".

En declaraciones a Europa Press, el presidente ha reconocido que respecto a los precios de alojamiento para este verano en la comunidad, "se ha producido un incremento en los últimos años", aunque ha matizado que "no se trata de un aumento disparado este año".

Por otra parte, el responsable de las agencias de viajes en Andalucía ha observado que otros destinos competidores, como el Algarve, "también han experimentado incrementos de precios significativos". Así, el Algarve portugués --que era un destino también muy elegido hasta hace unos años-- "ahora mismo está disparado", ha señalado Arroyo, quien ha atribuido este fenómeno al desvío de turistas europeos desde Oriente Medio hacia nuevos destinos.

Igualmente, Arroyo ha expresado su confianza en que "las tendencias de viaje volverán a la normalidad" una vez que se resuelva la situación geopolítica actual. "Cuando se resuelva el conflicto volveremos a la normalidad y se verá con naturalidad viajar a un sitio --que ahora mismo se puede viajar pero hay viajeros que prefieren no hacerlo--". Pero, "se entiende el miedo", ha expuesto.

ANDALUCÍA, UNO DE LOS DESTINOS VACACIONALES PREFERIDOS POR LOS ANDALUCES, JUNTO A LAS ISLAS

Por otro lado, el presidente de la Federación Andaluza de Agencias de Viajes ha señalado que la comunidad "continúa siendo uno de los destinos vacacionales preferidos por las familias andaluzas, especialmente durante la temporada estival".

Igualmente, el presidente ha explicado que "existe una clara preferencia por los destinos de sol y playa entre los viajeros andaluces, tanto en la costa como en el interior de la región". Además, ha subrayado que "los andaluces son consumidores de nuestra propia tierra, de nuestro propio producto".

En este sentido, Arroyo ha destacado que, junto a Andalucía, los archipiélagos de Canarias y Baleares son destinos "muy elegidos por los andaluces gracias a la buena comunicación aérea". En relacion a los precios, desde la Federación han apuntado que "en Canarias quizás un poco mejor que en Baleares, pero son asequibles respecto a los precios que tenemos en Andalucía".

Por último, Arroyo ha comparado los precios de Andalucía con los de Canarias, señalando que ambos destinos presentan una "competencia equilibrada". Por ejemplo, cinco días en un hotel de la costa andaluza puede salir por lo mismo que alojarte en Canarias más vuelos incluidos", ha concluido.