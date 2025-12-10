Andalucía detecta hasta 21 sectores productivos en los que "todos" coinciden en que "no encuentran gente para trabajar"

De izquierda a derecha, Alfredo Chávarri, director de Andalucía Económica; Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio; el consejero de Industria, Jorge Paradela, y el presidente del Puerto de Sevilla, Rafael Carmona. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Mina de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha señalado este miércoles que la Administración autonómica ha detectado hasta 21 sectores productivos en los que "todos" coinciden en que "no encuentran gente para trabajar". Para el consejero, esta realidad requiere una "reflexión" en un contexto en el que Andalucía encadena 55 meses seguidos de bajada del desempleo en términos interanuales.

Así lo ha recalcado en su intervención en la clausura de la presentación de la revista 'Andalucía Económica' y su XXVI edición del Barómetro de Expectativas Empresariales. Un acto en el que Paradela ha recordado que en la Ley de Espacios Productivos las ayudas que se recogen contarán finalmente con un presupuesto de 80 millones frente a los 50 iniciales.

En su alocución, el consejero ha recordado que la Junta está realizando "un gran esfuerzo" para intentar acortar la brecha existente entre la oferta y la demanda con medidas como la oferta de plazas en la Formación Profesional, con un incremento de más 50.000 en los últimos cinco años tras un análisis de las necesidades que plantean los diferentes sectores productivos.

La presentación ha contado con las intervenciones de Alfredo Chávarri, director general de Andalucía Económica; Ricardo Castilla, CEO de Concepto Instituto de Investigación; Antonio Higueros, director territorial de Garántia; Juan Ignacio Zafra, director territorial de Andalucía de CaixaBank; y Francisco Herrero, presidente de Andalucía Económica. El evento cuenta con el patrocinio de CaixaBank, con la colaboración de Universidad Loyola, Garántia y Telefónica.

El primer bloque del Barómetro de Expectativas Empresariales refleja las previsiones de las empresas participantes en relación a sus índices de facturación, beneficios, empleo e inversión en activos de cara al ejercicio 2026. Son expectativas "muy optimistas", ya que una "holgada" mayoría de las compañías prevé que sus cuentas crezcan (57,4%) o se mantengan (40,9%), frente a un "reducido" 5,4% que pronostica una reducción de su cifra de negocio, según ha recogido 'Andalucía Económica' en una nota.

Desde 2009, las expectativas sobre la facturación se han mantenido en un "nivel alcista", salvo en ciclos negativos destacados como fueron los ejercicios 2012 y 2020, año de la pandemia. En cuanto a las expectativas sobre los beneficios empresariales, "se refuerza el optimismo, pues un 47,3% de las compañías encuestadas confía en mantener los mismos niveles que los que tendrá este año, y un 38,9% aspira a aumentarlos". También en este caso son los menos los que esperan peores resultados el año que viene (13,8%).

Son "expectativas alentadoras" que "se encuentran alejadas" tanto de los años de crecimiento económico (ejercicio 2016) como de las previsiones más pesimistas (2009 y 2021). Similar radiografía muestra el indicador de las previsiones de empleo. La práctica totalidad de las compañías participantes confía en mantener (51,2%) o aumentar (39,9%) sus plantillas en 2026, frente a un 8,9% que prevé reducir empleo.

El segundo bloque del Barómetro recoge las opiniones de los directivos andaluces sobre el comportamiento a corto plazo de la economía en el plano internacional, nacional y regional. El actual escenario político y económico internacional genera "incertidumbre" en las empresas españolas por "múltiples factores". Los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y la volatilidad de los precios energéticos incrementan los gastos operativos y reducen la competitividad exterior. Además, las políticas monetarias menos expansivas del BCE encarecen el crédito y frenan la inversión.

La inflación global, la desaceleración económica en Europa y la inestabilidad de los mercados financieros limitan el crecimiento empresarial, mientras que la dependencia de materias primas importadas expone a las compañías a fluctuaciones constantes y riesgos de desabastecimiento. Aunque la incertidumbre por la guerra comercial entre EEUU y la UE ha disminuido, los empresarios no descartan nuevos episodios de tensión. Además, la caída del Gobierno en Francia y las dudas sobre la sostenibilidad de su deuda han aumentado los riesgos sobre la estabilidad financiera.

Por último, una escalada del conflicto en Oriente Medio podría provocar un fuerte aumento en los precios del petróleo. Casi la mitad de los empresarios consultados (49,5%) estima que la situación económica internacional se mantendrá en los actuales índices de crecimiento, aunque también es importante el porcentaje de los que creen que va a empeorar (34%).

En cuanto a la evolución de la economía andaluza, más del 92,8% de los directivos encuestados considera que la evolución va a ser "similar, mejor o incluso mucho mejor que la nacional". Esta tendencia positiva se viene advirtiendo desde 2022 y "deja atrás la opinión sobre un comportamiento peor, que era la constante hasta el 2017". Esta es la primera vez en las 25 ediciones del Barómetro que el mayor porcentaje de respuesta corresponde a quienes confían en una mejor evolución de la economía andaluza.

Las previsiones de diferentes organismos auguran un crecimiento "levemente mayor" de la comunidad sobre el nacional o en todo caso "muy semejante", barajando un intervalo de crecimiento del PIB para final de año, tanto a nivel nacional como autonómico, que se situaría en torno al 2,8% y el 3%. Según el informe de coyuntura que elabora el Observatorio Económico de Andalucía, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Sevilla, la economía andaluza encara 2026 con ciertos "focos de vulnerabilidad": el sector exterior seguirá lastrado por la debilidad de la demanda europea y las tensiones comerciales, mientras que la industria --especialmente el refino y la petroquímica-- afrontará márgenes muy ajustados por la volatilidad de las materias primas.

Además, el consumo privado podría verse limitado si los salarios continúan creciendo por debajo de los precios. Para 2026 se prevé un crecimiento entre el 2% y el 2,2% en un contexto de normalización tras el fuerte avance de 2025. Esta desaceleración se explica por una moderación en la creación de empleo y un entorno exportador todavía débil. El principal riesgo es una evolución europea peor de lo esperado, que afectaría tanto a exportaciones como a turismo.

Como contrapeso, la inversión ligada a la transición energética y la digitalización podría seguir actuando como soporte. Por su parte, el 39º Informe Loyola Economic Outlook (LEO) confirma el "buen momento" de la economía andaluza y sitúa las previsiones de crecimiento del PIB en un 2,4% para 2026 tanto en Andalucía como en el conjunto de España en un contexto de "desaceleración progresiva pero equilibrada".