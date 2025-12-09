'Andalucía Directo', finalista en el Premio Enfermería y Periodismo Isabel Zendal

Modesto Barragán es el director y presentador de 'Andalucía Directo'. - CANAL SUR

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa de Canal Sur 'Andalucía Directo' ha quedado finalista en la II edición del Premio Enfermería y Periodismo Isabel Zendal que convoca el Consejo General de Enfermería. El fallo del jurado se dará a conocer este miércoles, 10 de diciembre, en un acto que tendrá lugar en Madrid y al que asistirán Modesto Barragán, director y presentador; Curro Romero, productor; y la reportera Marta González.

Estos premios pretenden "promover y reconocer la labor de los periodistas en los medios de comunicación españoles, por su contribución en la difusión de la labor de la enfermería en sus diferentes ámbitos de actuación", ha subrayado el ente en una nota. Los galardones reconocen esta trayectoria en cuatro categorías: prensa, radio, televisión y prensa especializada.

'Andalucía Directo' compite por el premio en la categoría de Televisión junto a un trabajo presentado por Castilla y León TV y otro de la ETB. El reportaje finalista de AD es 'La enfermería en la escuela', de Paz García, Marta González, Vanesa Cross, Manuel Romero y producido por Patricia Delgado.