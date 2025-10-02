SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha empezado este jueves a llamar a 2.000 mujeres que se han hecho mamografías dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama tras constatar que ha habido "errores de comunicación" en el caso de pacientes que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas de posibles tumores. La Consejería de Salud y Consumo, por su parte, se ha comprometido con la asociación Amama, que ha desvelado los casos y con la que se ha reunido este jueves, a "depurar responsabilidades" y dar más información en el plazo de un mes.

Ha sido el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, el que ha confirmado el dato de las llamadas en comisión parlamentaria, en cuya intervención ha insistido en que se está trabajando "muchas horas en buscar soluciones". Ha acusado al PSOE-A de "meter miedo" porque no es que haya "2.000 mujeres afectadas", sino que se trata de garantizar "que no se queda nadie fuera" y "ya veremos cuántas son". "Por eso son 2.000 llamadas, no quiere decir que sean 2.000 las afectadas, pero el PSOE prefiere el fango y dañar la imagen del Gobierno aunque sea mintiendo y metiendo el miedo a la ciudadanía", según ha trasladado Sanz.

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha confirmado que la Consejería "no sabe quién tomó la decisión" de no informar a las mujeres cuyas mamografías dudosas implicaron la petición de una segunda prueba complementaria --ecografía--. En la reunión mantenida con la consejera Rocío Hernández --"que ha pedido disculpas en varias ocasiones--, la Junta ha informado a Amama de que revisará las mamografías de "tres años para atrás" y que "están depurando responsabilidades".

Los puntos críticos que están confirmados por el momento por la Consejería de Salud son el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla y "varios centros de salud". En cuanto al circuito preferente para las pacientes afectadas por los retrasos, Amama ha señalado que "tendría que estar ya operativo". "Nos hemos sentido ninguneadas. No venimos a hacer política sino a que se arregle", ha lamentado Claverol. La asociación está valorando presentar una demanda colectiva. La decisión final dependerá de la información y las medidas que se tomen en el plazo de un mes, ha puntualizado el abogado Manuel Jiménez.