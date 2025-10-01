Andalucía encabeza el porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja en España con un 14,6%, según un informe de Cesur

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El informe 'Indicadores sobre el estado del sistema educativo en España y Andalucía', elaborado anualmente por la Asociación Círculo de Empresarios del Sur de España (Cesur) a través del Círculo de Economía y Sociedad (CEYS), revela que el 14,6% de los jóvenes andaluces de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. Esta cifra sitúa a Andalucía como la comunidad con mayor proporción de "ninis" del país, a pesar de que la tasa ha experimentado una mejora del 10,9% en la última década.

El estudio también expone que solo el 21% de la población joven cuenta con una titulación de Educación Secundaria Superior (Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio), mientras que la tasa de repetición escolar alcanza el 8,2%. Ambos factores son considerados indicadores clave del abandono escolar temprano, que en Andalucía se sitúa en el 15,5%, afectando directamente a la calidad del empleo en la región, donde el 21,5% de la población sin Bachillerato o Grado medio no encuentra trabajo.

Así lo refleja los resultados presentados en Sevilla por el presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación, Miguel Ángel Sancho, entidad que realiza el informe, en un acto presidido por el vicepresidente ejecutivo de la asociación empresarial, Fernando Seco.

El informe, elaborado por expertos en educación de la Fundación Europea Sociedad y Educación, desgrana los principales datos del curso 2024-2025 examinando la situación y evolución del sistema educativo nacional en general y del andaluz en particular, analizando indicadores que se engloban en cuatro aspectos: escolarización, recursos, resultados y empleabilidad.

En su exposición, Sancho ha explicado cómo "el presentar los principales datos de situación y evolución del sistema educativo español y andaluz desde una perspectiva comparada y longitudinal permite apreciar una mejora en los últimos diez años". Sin embargo, ha subrayado que "se observa todavía en Andalucía, entre la población entre 25 y 64 años, un número alto de los que no han titulado en la educación secundaria superior, 42% (Bachillerato o CFGM), a los que corresponde una tasa alta de desempleo, 21,5%".

Tras la presentación del informe se ha realizado un coloquio en el que han participado la directora general del Centro Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla, Rocío Guerrero; el presidente de CECE-Andalucía, Rafael Caamaño, y el director general de Ordenación y evaluación educativa de la Junta de Andalucía, Manuel Jesús Sánchez.

De cada cien jóvenes andaluces que cursan la ESO, el 30% ha repetido al menos un curso a los 15 años. En otras palabras, la tasa de idoneidad --que mide el porcentaje de estudiantes matriculados en el curso correspondiente a su edad-- en Andalucía es del 70,9%, situándose como la cuarta más baja del país.

Estos datos tienen un impacto directo en la tasa de abandono escolar, que alcanza el 20,8%, dado que el 79,2% de los estudiantes finaliza la ESO a los 16 años. Aunque en los últimos años se ha registrado una mejora de cinco puntos, Andalucía aún no logra alcanzar la media nacional de permanencia, que es del 81,1%.

EL ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO DISMINUYE 1,3 PUNTOS

Por otro lado, el abandono educativo temprano también ha mejorado respecto al curso anterior, disminuyendo 1,3 puntos y situándose en el 15,5%. Sin embargo, esta cifra continúa por encima de la media española (13%) y está a 6,5 puntos de distancia del objetivo europeo, que se sitúa en el 9%.

En materia de escolarización, Andalucía registra una de las tasas más altas en educación infantil a los dos años, alcanzando el 81,4%, lo que representa un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. Sin embargo, esta cifra contrasta con la tasa neta de escolarización en Educación Secundaria Superior a los 17 años, que se sitúa en el 80,3%, la quinta más baja del país. En cuanto al alumnado extranjero en las enseñanzas de régimen general no universitario, representa el 7,2% del total, lo que posiciona a Andalucía como la cuarta comunidad autónoma con menor proporción.

Respecto a la FP, Andalucía cuenta con 182.796 estudiantes en FP tradicional y 15.766 en la modalidad dual, que representa el 7,9% del total y la sitúa como la tercera comunidad con mayor número de alumnos en FP dual. La tasa bruta de escolarización en Ciclos Formativos de Grado Superior ha alcanzado el 53,8%, tras un crecimiento de 22,8 puntos porcentuales en la última década. Además, el 82,5% del alumnado de FP Superior consigue titularse en un plazo de cuatro años, siendo este el porcentaje más alto de España.

Sin embargo, en los Ciclos Formativos de Grado Medio la tasa bruta es del 39,4%, mejora 2,8 puntos porcentuales desde el curso 2013-2014, pero tan solo un 69,1% logra titular al cabo de cuatro años. Los resultados de TIMSS 2023 indican valores "muy negativos" en la región, con un 40,8% está en los niveles muy bajo (9,9%) o bajo (30,9%) en matemáticas y tan solo un 3% en el nivel muy alto. También en ciencias el 36,8% está en los niveles muy bajo y bajo. Mientras que en las pruebas ICSL de competencia digital, un 53,6% está en los niveles bajo.

Sobre inversión económica, el nivel de gasto público por alumno público y concertado en Andalucía (6.002 euros), aumentó en 337 euros con relación al año anterior, aunque sigue siendo el tercero más bajo. El gasto público dedicado a conciertos y subvenciones a la enseñanza privada fue el 10.1% del gasto público en educación. Disminuyó en 0,2 puntos porcentuales en los últimos diez años y es el cuarto más bajo. Sin embargo, Andalucía es la segunda CCAA con importe más alto de beca por alumno 1.792 euros.