Más de 400 estudiantes 5º de Primaria participarán en Linares (Jaén) en el II Maratón de Reanimación Cardiopulmonar

Maratón de RCP - JUNTA DE ANDALUCÍA

LINARES (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

Más de 400 estudiantes de 5º de Primaria van a participar en Linares (Jaén) en el II Maratón de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una actividad en la que también van a participar las enfermeras referentes de centros educativos (ERCE) del municipio.

Durante dos mañanas se desarrollan talleres teórico-prácticos sobre las técnicas básicas de RCP, así como nociones básicas de cómo enfrentarse a situaciones de emergencia tales como un atragantamiento. Estos talleres se han acompañado de stands de vida saludables --alimentación, higiene de manos e higiene bucodental--, además de un desayuno saludable en el que ha colaborado el Ayuntamiento de Linares.

Las cuatro enfermeras ERCE de la localidad Francisca Crespo, María Luisa Resola, Inmaculada Pérez y María Ángeles Luque, han coincidido en que "es importante seguir formando al mayor número de personas en técnicas que salvan vidas". "Intentamos trasmitirles que manteniendo la calma y actuando de forma organizada van a ser capaces de actuar ante un evento de estas características que conlleve una reacción sin demora", señalan las enfermeras.

El objetivo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias es extender los conocimientos de cómo actuar ante una situación vital entre la población de distintas edades, de tal manera que aumenten las probabilidades de éxito a sobrevivir a una parada cardiorrespiratoria.

Precisamente, las recomendaciones internacionales indican que una de las estrategias dirigidas a disminuir la mortalidad de los pacientes que han sufrido una parada cardiorrespiratoria es enseñar a la población en general las medidas básicas que deben aplicar a estos pacientes mientras llegan los equipos sanitarios, y que han demostrado que aumentan la supervivencia en estos casos.

Durante estos dos días del II Maratón de RCP --día 10 y 18 de marzo-- el alumnado pone en práctica los consejos y recomendaciones de las enfermeras referentes escolares para realizar la reanimación cardiopulmonar sobre pacientes simulados, al tiempo que han aprendido la secuencia de actuaciones que determinan un aumento de la supervivencia tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, lo que se denomina como 'Cadena de Supervivencia'.

Este protocolo consta de cuatro eslabones bien diferenciados e imprescindibles a la vez. En primer lugar, hay que alertar con rapidez al servicio de emergencias sanitarias, al número 061, para después comenzar con las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica de forma eficaz y hasta que llegue un equipo médico. El tercer paso es efectuar la desfibrilación precoz, que consiste en un tratamiento eléctrico de la arritmia que ha producido la parada. Por último, se producirá el traslado del paciente al hospital más cercano.

La técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP) consiste en el mantenimiento de la vía aérea abierta, de la respiración y de la circulación de la sangre, sin equipo específico, sólo con las manos y la boca, aunque se pueden usar dispositivos de barrera para la vía aérea, para evitar así el contacto directo con la víctima.