Andalucía encabeza el ranking nacional de donaciones de órganos de personas fallecidas en 2025, con 471

Archivo - Donación de órganos y trasplantes en el Virgen del Rocío de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía encabezó en 2025 el número de donaciones de personas fallecidas, con un total de 417, lo que situó la tasa del 54,4 por millón de población, según se desprende del balance de actividad que ha presentado este viernes en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García, acompañada por la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil. La actividad de donación y trasplante de órganos es un ejemplo de la excelencia del Sistema Nacional de Salud y la solidaridad de la sociedad española.

Gracias a ello, en 2025 se realizaron 6.335 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 129,0 por millón de población (p.m.p.), una cifra "difícilmente igualable", ha resaltado el Gobierno en una nota de prensa. España, por segundo año consecutivo, supera los 6.300 trasplantes. Por tipo de órgano, se realizaron 3.999 trasplantes renales, 1.276 hepáticos, 556 pulmonares, 390 cardiacos, 103 pancreáticos y 11 intestinales.

Si bien se produjo un descenso en la actividad de trasplante hepático (-5%) y pulmonar (- 11%), la de trasplante renal se mantuvo estable con respecto a 2024 y aumentó de forma significativa el número de trasplantes cardiacos (+12%), de páncreas (+6%) y de intestino (+175%). En el caso del trasplante de corazón, el pasado año se registró el mayor número de procedimientos de la historia. Este volumen de trasplantes fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que supone una tasa de 51,9 p.m.p, una cifra similar a la del año previo, cuando se alcanzó el máximo histórico. A su vez, 408 personas donaron un riñón (402) o parte de su hígado (6) en vida. La media de donantes diarios el pasado año fue de 8 y la media de trasplantes realizados cada día de 17.

La tasa de 51,9 donantes fallecidos p.m.p. que alcanzó España en 2025 es muy superior a la del resto de países del mundo, según datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante, que gestiona la ONT como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud. En 2024, Estados Unidos registró 49,7 donantes p.m.p, Italia 30,6, Francia 28,6, Canadá 22,9, Suecia 22,7, Reino Unido 20,4, Australia 19,7, Alemania 11,4 y la Unión Europea en su conjunto 24,2 donantes p.m.p. Todos estos logros son los que ha puesto en valor la ministra García.

"Es importante destacar que, detrás de cada trasplante, hay decenas de profesionales sanitarios coordinados por la ONT que logran que cada procedimiento sea un éxito. Sin olvidar, por supuesto, que este logro es posible gracias a la generosidad de los donantes y sus familias", ha afirmado. La ministra también ha anunciado las principales líneas de la nueva Estrategia que ha diseñado la ONT junto a las comunidades autónomas y que busca "que el trasplante de órganos llegue a todos los pacientes que lo necesitan, en el menor tiempo posible y con las mayores garantías de éxito". La nueva Estrategia, pendiente de adopción definitiva por la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se iniciará este año y se extenderá hasta 2030.

La primera línea se centra en continuar aumentando la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes y mejorando diferentes fases del proceso. Ello implica alianzas con profesionales de diferentes servicios hospitalarios y extrahospitalarios, de manera que se normalice la donación como parte de los cuidados al final de la vida. También incluye medidas orientadas a la expansión del número de centros implicados, la reducción de las negativas a la donación (un 22% en 2025) y la ampliación de criterios de aceptación de órganos para uso clínico.

En este último punto, se incluye el desarrollo de un protocolo específico para el trasplante de órganos entre personas con infección por el VIH, en respuesta a la Orden Ministerial adoptada en 2025 que ya permite esta práctica en nuestro país. Otro de los objetivos es impulsar la donación renal de vivo, para lo que se trabaja de manera estrecha con sociedades científicas y asociaciones de pacientes. La tercera línea busca mejorar el acceso al trasplante, en términos de indicación y reducción de barreras para pacientes con especiales dificultades por sus características. La cuarta línea se centra en mejorar la medición de los resultados del trasplante y en la innovación.

Por último, la quinta pata del plan pretende reforzar los equipos de coordinación de trasplantes. La ministra ha subrayado que "la actividad en España ha crecido entorno al 50% en poco más de una década y esto exige redimensionar los recursos humanos necesarios para hacer frente a este volumen de procedimientos y al seguimiento de los pacientes una vez trasplantados".

En 2025 se ha demostrado nuevamente la importancia de la donación en asistolia (tras el fallecimiento por parada cardio-respiratoria), que vuelve a superar a la donación en muerte encefálica. Con un total de 1.416 donantes en asistolia (un 8% más que en 2024), este tipo de donación ya representa el 56% de los donantes en España. La donación en asistolia se realiza en otros 25 países del mundo, si bien España no sólo registra la mayor actividad de este tipo, sino que sigue siendo el único que trasplanta todo tipo de órganos de estos donantes. En concreto, el pasado año se realizaron 1.990 trasplantes renales, 622 hepáticos, 257 pulmonares, 137 cardiacos, 33 pancreáticos, 4 de intestino y un trasplante de cara de donantes en asistolia.

El perfil del potencial donante de órganos en España se mantiene similar al de años anteriores. Los donantes fallecidos por accidentes de tráfico sólo representaron un 3% del total. La principal causa de fallecimiento de los donantes fue el accidente cerebrovascular (52%). En cuanto a la edad, el 60% de los donantes superaron los 60 años, el 32% los 70 y un 5% los 80. El donante más longevo registrado en 2025 tenía 93 años.

A estos donantes se suma, desde 2021, la generosidad de las personas que solicitan la prestación de ayuda para morir y, además, muestran su deseo de ser donantes: 226 personas han donado órganos tras fallecer en estas circunstancias y han posibilitado el trasplante de 643 pacientes desde que entrara en vigor la ley que regula dicha prestación hasta diciembre de 2025.

Los pacientes con más dificultades para recibir un trasplante por sus características antropométricas, clínicas o inmunológicas siguen siendo una prioridad para la ONT y la red de coordinación y trasplante, que colaboran en la búsqueda constante de fórmulas que permitan su acceso al trasplante que necesitan. Gracias a esta labor, 298 pacientes se trasplantaron en urgencia cero y 180 niños recibieron el trasplante de uno o varios órganos.

Asimismo, se pudieron trasplantar 193 pacientes hiperinmunizados (para los que resulta muy complicado encontrar un donante compatible), 170 pacientes renales en el programa PATHI de la ONT y 23 pulmonares, gracias al nuevo programa de priorización que ha iniciado la ONT en 2025. Aunque la alta actividad de donación y trasplante permite llegar a muchos pacientes, un número importante persiste en lista de espera. A 31 de diciembre de 2025, 5.163 pacientes esperaban el trasplante de un órgano; de ellos, 77 eran niños.

Doce comunidades autónomas superaron los 50 donantes p.m.p y siete de ellas sobrepasaron los 60 donantes p.m.p. el pasado año. Cantabria volvió a liderar el ranking, con una tasa de 103,4 donantes p.m.p, seguida de Navarra (88,2), Asturias (64,4) y País Vasco (64,3). De las comunidades autónomas con poblaciones superiores a los cinco millones de habitantes, destaca la actividad registrada en la Comunidad Valenciana (57,5) y Andalucía (54,4). Las comunidades autónomas que más crecieron fueron Aragón (+71%), País Vasco (+19%) y Asturias (+16%).