Andalucía encara el puente de diciembre con una ligera subida de las temperaturas y sin lluvias, salvo este viernes

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía encara este puente de la Constitución y la Inmaculada --desde este viernes día 5 hasta el lunes, 8 de diciembre--, con presencia de escasas lluvias durante la jornada de este viernes, cielos despejados y soleados durante el resto de días y con temperaturas máximas que rondarán los 21 grados, "relativamente altas y por encima de lo habitual" para esta época del año.

Según ha detallado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, a Europa Press, durante el puente destacará una ligera subida de temperaturas entre el viernes y el sábado, donde las máximas podrán alcanzar los 20 o 21 grados, especialmente en el Valle del Guadalquivir; mientras que las mínimas "serán las habituales" ya que oscilarán entre los siete o nueve grados durante el fin de semana y "estarán por encima de la media".

Respecto al viento, estará presente especialmente a partir del mediodía del viernes con "intervalos de intensidad moderada". Asimismo, la Aemet ha activado en esta jornada los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada por vientos y oleaje, con rachas que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora de componente oeste.

En las tierras almerienses, el aviso amarillo por viento permanecerá activo hasta las 9,00 horas de este viernes en Valle del Almanzora y Los Vélez y Poniente y Almería Capital, por rachas máximas de viento de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora. Además, la alerta del mismo nivel por fenómenos costeros persistirá hasta las 12,00 horas en Poniente y Almería Capital por viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros de altura. Este mismo aviso y con la misma intensidad sacudirá a la costa granadina en el mismo tramo horario. Asimismo, el viento soplará en la costa granadina y Guadix y Baza hasta las 9,00 horas donde azotarán vientos de componente oeste de hasta 70 kilómetros por hora.

Asimismo, debido a la presencia de borrascas al norte de la Península Ibérica, se esperan posibles frentes de lluvias "no muy activas" en Andalucía. En concreto, se espera que puedan dejar precipitaciones en esta jornada a partir de la media mañana. Según ha apuntado el delegado, "no se tratan de precipitaciones importantes, pero que pueden estar presentes prácticamente durante casi todo el día, dependiendo de la zona".

En este sentido, ha señalado que las lluvias cada vez serán más débiles y escasas al llegar la noche y se centrarán solo a lo que sería la provincia de Cádiz, el norte de Málaga y Jaén. De este modo, las precipitaciones harán acto de presencia sobre todo en la parte occidental de Andalucía y, a medida que avanza el día, lo hará en la parte oriental. A partir del sábado, no se esperan precipitaciones en el resto del puente, aunque hay posibilidad de que hagan presencia "de forma ocasional" en la Sierra Norte.