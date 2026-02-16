Andalucía entra en fase de recuperación tras finalizar las actuaciones de emergencia por el temporal

Vista general de la crecida del río Genil a su paso por la localidad de Écija. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que, tras concluir las actuaciones de emergencia durante la tarde de este lunes, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones ha pasado a la Fase de Recuperación.

Según ha indicado el responsable de Emergencias en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', consultada por Europa Press, la prioridad en esta fase es "devolver la normalidad lo antes posible a las zonas afectadas". "Todos los recursos de la administración andaluza se concentran en esta tarea", ha añadido.

Del mismo modo, Sanz ha expresado su agradecimiento a la población y a los servicios de emergencia y operativos que "han trabajado sin descanso para garantizar la seguridad de Andalucía durante la fase de emergencia".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, presentará este martes, 17 de febrero, en un acto en el Palacio de San Telmo de Sevilla el denominado 'Plan Andalucía Actúa' para hacer frente a los daños ocasionados por el 'tren de borrascas' que ha afectado a toda la comunidad en las últimas semanas. El acto tendrá lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz durante la mañana de este martes, según han confirmado este lunes a Europa Press fuentes de la Junta.

Moreno informó este domingo, en una atención a medios durante una visita a Ronda (Málaga), de la presentación de este plan a través del que se destinarán recursos económicos para reparar con urgencia infraestructuras básicas como centros de salud que necesiten reparaciones, así a como medidas específicas enfocadas a la reactivación de los sectores económicos más perjudicados, entre otras iniciativas.