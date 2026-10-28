Andalucía envía UVI móviles para la atención a afectados por el accidente de trenes registrado en Toledo

Archivo - Np El 061 Pone A Prueba Un Sistema Para Alertar A Los Conductores De La Cercanía De Una Uvi Móvil - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha enviado "UVI móviles y Vehículo de Apoyo Logístico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para apoyar la atención a las personas afectadas" por el accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9,00 horas de este miércoles, 28 de octubre.

Así lo ha indicado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' en el que ha señalado que desde la comunidad autónoma andaluza se sigue "muy de cerca" este accidente ferroviario ocurrido en Urda, y se está "en contacto con las autoridades para conocer la evolución de la situación".

"Desde Andalucía hemos enviado UVI móviles y Vehículo de Apoyo Logístico del Servicio Andaluz de Salud para apoyar la atención a las personas afectadas", ha anunciado también el vicepresidente y consejero de Emergencias.

Además, Antonio Sanz ha trasladado un mensaje de "apoyo a las personas heridas y a sus familias", y de "agradecimiento a los equipos de emergencia que trabajan en el lugar".

El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.