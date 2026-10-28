José Luis Sanz afirma seguir "con mucha preocupación" el accidente ferroviario de Urda

Archivo - El alcalde de Sevilla, Jose Luis Sanz, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado seguir "con mucha preocupación lo sucedido en este accidente entre dos trenes que cubrían la ruta entre Madrid-Andalucía a la altura de la localidad de Urda".

Así lo ha trasladado el primer edil sevillano en un mensaje en su cuenta en la red social X consultada por Europa Press, al hilo del accidente ferroviario sucedido entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9,00 horas de este miércoles.

Sanz ha concluido el mensaje señalado que "desde Sevilla, seguimos muy pendientes", a la espera de conocer el número final de heridos y fallecidos.

El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Fruto de este accidente se ha suspendido la circulación de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, y Renfe ha activado el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares.