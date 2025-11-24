Andalucía espera una bajada de hasta tres grados en las temperaturas máximas y chubascos hasta el miércoles

Archivo - Imagen de archivo de una mujer abrigada durante la ola de frío. A 14 de enero de 2025, en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera una bajada leve de las temperaturas máximas hasta este miércoles en una semana marcada por la ausencia de lluvias generalizadas en toda la comunidad, "salvo precipitaciones leves muy puntuales". En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha apuntado que las máximas van a bajar "unos tres grados" a causa de un "frente frío", situándose en los 17, y ha matizado que se estabilizarán en el resto de la semana.

Asimismo, el delegado territorial ha concretado que desde este lunes hay una borrasca "lejos de la península, en Gran Bretaña dirección Bélgica" y un anticiclón en el Atlántico que provocarán "un frente poco activo" con el que entrará "un poco de nubosidad" y precipitaciones "no muy importantes, en torno a uno y tres litros en algunos sitios".

En concreto, ha precisado que estas precipitaciones comenzarán este lunes sobre las 21,00 horas por las sierras del norte de Andalucía y "recorrerá el resto de la comunidad a lo largo de la madrugada". Al hilo, ha señalado que se esperan "cielos despejados" hasta el fin de semana, con la posibilidad de "aumento de nubosidad y alguna lluvia" en la jornada del domingo.

Esta borrasca acarreará vientos en la parte oriental de Andalucía con avisos activos desde las 10,00 horas de este lunes hasta las 6,00 de la mañana de este martes, "con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por horas en las comarcas orientales de Jaén, Granada y Almería", con especial incidencia en esta última y con toda la provincia "provisionalmente afectada".

Por su parte, Del Pino ha detallado que también están activos los avisos costeros que empezaron a las 10,00 horas de este lunes y que se prolongarán hasta las 18,00 horas de este martes, con "vientos de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de tres metros de altura".