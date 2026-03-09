Andalucía espera una "pequeña dana poco activa" asociada a una bajada de temperaturas en la primera parte de la semana

Archivo - Imagen de archivo de dos personas cruzando un paso de peatones bajo un paraguas en Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Andalucía espera la llegada de una "pequeña dana poco activa" que entrará por Portugal en la tarde de este lunes y que dejará las primeras precipitaciones en el parte suroeste de la comunidad. En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, ha apuntado que la jornada del próximo martes, 10 de marzo, se sucederán lluvias "no muy importantes" en Andalucía y que vendrán asociadas a una bajada de temperaturas.

En esta línea, el delegado territorial de la Aemet ha precisado que, a causa de una bajada generalizada de las temperaturas, las precipitaciones podrán efectuarse este martes "en forma de tormenta, chubascos y granizo" en toda Andalucía.

Al hilo, Del Pino ha concretado que el descenso en las temperaturas diurnas y nocturnas podría traducirse en nevadas en las provincias de Jaén, Granada, Almería y Málaga. No obstante, ha advertido que el miércoles comenzará a descender las probabilidades de lluvia y durante el jueves y el viernes "se esperan cielos pocos nubosos y ausencia de lluvias".

En contra, el meteorólogo ha agregado que, pese a el debilitamiento de la dana, tanto en la jornada del sábado como en la del domingo aún predomina la "incertidumbre" y no descarta la vuelta de las precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el delegado territorial de la Aemet ha indicado que durante el martes bajarán las máximas hasta los quince grados, una cifra "baja para esta época del año", aunque ha valorado que "no son de récord".

Así, las diurnas volverán a subir el miércoles hasta poder alcanzarse "los 23 o 24 grados en la provincia de Sevilla y en la Costa del Sol". En este sentido, Del Pino ha agregado que las nocturnas también empezarán a subir durante el fin de semana hasta situarse entre los diez y once grados.

Por otra parte, el meteorólogo ha señalado que durante el final del lunes y la jornada del martes se esperan vientos de poniente "no muy importantes", con especial énfasis en la costa onubense y en el litoral mediterráneo, aunque sin la fuerza necesaria para decretar avisos por fenómenos costeros.